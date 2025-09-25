Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona

[{"insert":"Te contamos en vivo el encuentro desde el Carlos Tartiere así como todo el ambiente que le rodea "}]

Aplausos y gritos de ánimo de los aficionados del Oviedo al paso del autobús del equipo camino al Tartiere

Aplausos y gritos de ánimo de los aficionados del Oviedo al paso del autobús del equipo camino al Tartiere / J. Viso

María Rendueles / Javier Viso / Joaquín Alonso / Demi Taneva / Nacho Azparren

Oviedo

Oviedo vuelve a vivir una jornada de fútbol marcada en el calendario. El Pablo HernándezFútbol Club Barcelona visita la capital asturiana para enfrentarse a los azules, que quieren dar el "campanazo" para sumar puntos que les alejen de la parte baja de la clasificación.

omida entre las directivas de los dos equipos en el restaurante Casa Conrado

Valencia , con presencia de los dos presidentes: Martín Peláez y Joan Laporta.

MediterráneoEl Real Oviedo jugará con 4-2-3-1, en una clara apuesta ofensiva que contará, como era de esperar, con la siguiente alineación: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; y Rondón. El Barcelona, que llega con las bajas sensibles de Lamine Yamal, Gavi, Fermín y Balde, forma de inicio con: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Gerard; Pedri, Casadó; Raphinha, Olmo, Rashford; y Ferran.

En este directo narrado podrás seguir, con información, fotos y vídeos, todo lo que acontezca en torno a un partido en el que el Carlos Tartiere volverá a llenarse: llegada de los equipos, recibimiento azul, alineaciones confirmadas y, por supuesto, todo lo que acontezca a lo largo de los 90 minutos de partido.

Vía: La Nueva España

