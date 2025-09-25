EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona

Oviedo vuelve a vivir una jornada de fútbol marcada en el calendario. El Pablo HernándezFútbol Club Barcelona visita la capital asturiana para enfrentarse a los azules, que quieren dar el "campanazo" para sumar puntos que les alejen de la parte baja de la clasificación.

omida entre las directivas de los dos equipos en el restaurante Casa Conrado

Valencia , con presencia de los dos presidentes: Martín Peláez y Joan Laporta.

MediterráneoEl Real Oviedo jugará con 4-2-3-1, en una clara apuesta ofensiva que contará, como era de esperar, con la siguiente alineación: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; y Rondón. El Barcelona, que llega con las bajas sensibles de Lamine Yamal, Gavi, Fermín y Balde, forma de inicio con: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Gerard; Pedri, Casadó; Raphinha, Olmo, Rashford; y Ferran.

En este directo narrado podrás seguir, con información, fotos y vídeos, todo lo que acontezca en torno a un partido en el que el Carlos Tartiere volverá a llenarse: llegada de los equipos, recibimiento azul, alineaciones confirmadas y, por supuesto, todo lo que acontezca a lo largo de los 90 minutos de partido.

Vía: La Nueva España

La alineación del Barcelona ha sorprendido algo más, puesto que se esperaba la entrada de algún canterano más en rotaciones. Sin embargo, Flick no se confía y saldrá con todos los pesos pesados que tiene a su disposición.

La alineación del Oviedo, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, es la elegida por Paunovic para buscar los puntos que saquen al conjunto azul de los puestos de descenso, donde está metido tras la victoria de la Real Sociedad en esta misma jornada.

Paunovic juega con un once ofensivo que contará, como era de esperar, con Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; y Rondón.

Ya es oficial el once del Barça, con Ferran de titular: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Gerard; Pedri, Casadó; Raphinha, Olmo, Rashford; y Ferran.

También se dejan ver seguidores culés por la previa ya cerca del estadio. Omar González: “Somos del Sporting y del Barcelona, así que hoy tenemos motivo doble (se ríe). Es verdad que no está Lamine, pero tenemos un gran equipo. Creo que vamos a ganar 0-3”.

Así fue el trayecto del autobús del Oviedo al Tartiere, arropado por su afición.

Una familia que viene desde Ampuero (Cantabria) cada fin de semana para ver al Oviedo no se ha querido perder, por supuesto, una de las fechas señaladas en el calendario azul. “¡Acabo de llegar de Elche!”, comenta Jorge Javier Alonso, que hoy es pesimista: “Lo veo jodido, juegue quien juegue hay que salir con ganas. Lo idóneo sería un 1-0”.

VÍDEO: Así fue la salida del Barcelona del hotel de Las Caldas, entre pitos por no acercarse los jugadores a los aficionados que los esperaban con ansias.

