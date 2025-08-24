EN DIRECTO: El Oviedo recibe al Madrid en el primer partido en el Carlos Tartiere de los azules tras su regreso a Primera

Es el reestreno soñado en cuanto a la repercusión y exposición delante del mundo, todos podrán ver al Tartiere cuando se pone colorido,

aunque también es uno de los menos favorables si el objetivo es estrenar la cuenta de puntos.

Julián Calero habla ante los medios para dar sus impresiones sobre lo que espera del partido El Real Oviedo depuntos con el mismo valor ahora que dentro de unos meses24 años y ni el entrenador ni sus pupilos quieren darlos por perdido. Fiesta, sí; este domingo (17:00 h, El Sadar) el pelea, también. Es de Carlos Corberán se enfrentará a difícil, sí, más aún a estas alturas, con una plantilla a medio construir, pero no renuncian los azules a su derecho a discutirle los puntos a todo un con el objetivo de lograr el primer triunfoMadrid.

el equipo tratará de cerrar la peor serie de resultados desde que el entrenador de Cheste cogió las riendas en eneroDurante la mañana,

la expectación ha sido máxima. Tanto en el recibimiento en el aeopuerto como en el hotel, cientos de aficionados han hecho colas para poder ver a sus ídolos en Asturias.