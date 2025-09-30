Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

EN DIRECTO: El Oviedo se hace con la pelota en busca del empate

Sigue en vivo todo lo que acontezca en el Valencia- Real Oviedo

Fútbol. Partido correspondiente a la jornada 7 de Primera División temporada 2025-2026 entre el Valencia y el Real Oviedo. VALENCIA - OVIEDO, VALENCIA, LALIGA, 30/09/20225, JOSE MIGUEL FERNANDEZ, FACTORIA9

Fútbol. Partido correspondiente a la jornada 7 de Primera División temporada 2025-2026 entre el Valencia y el Real Oviedo. VALENCIA - OVIEDO, VALENCIA, LALIGA, 30/09/20225, JOSE MIGUEL FERNANDEZ, FACTORIA9 / JM FERNANDEZ / FC9

Nacho Azparren

Vía: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas