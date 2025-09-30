EN DIRECTO: El Oviedo se hace con la pelota en busca del empate
Sigue en vivo todo lo que acontezca en el Valencia- Real Oviedo
Nacho Azparren
Vía: La Nueva España
