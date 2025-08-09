EN DIRECTO: El Oviedo iguala sin goles en Leganés (0-0)

Real Oviedo regrese a la máxima competición nacional. Así se presenta el club azul a la última prueba, el ensayo general antes del estreno, que le lleva a Leganés para enfrentarse al conjunto pepinero (el choque se disputa a las 10.00 horas para evitar las altas temperaturas) que ha hecho el pasado curso el camino inverso a los carbayones, descendido a Segunda.

Es la ocasión para ver si los planes de Paunovic siguen en la misma línea de continuidad que han tenido a lo largo de toda la pretemporada. Porque a falta de fichajes de relumbrón, el serbio ha tirado de coherencia y continuidad para tratar de que se siga viendo ese Oviedo rocoso y competitivo que en un final para la historia logró en una sensacional reacción ascender a la máxima categoría en la recordada final contra el Mirandés.

93' Final del partido sin goles

87' Entra Lamine por Vidal

82' Gran jugada de Cazorla que no culmina Vidal

80' Viñas no llega por poco al remate

77' Domina el Oviedo

73' También ha entrado Costas

73' Entran Cazorla y Forés al terreno de juego

71' Pausa de hidratación en las instalaciones deportivas de Butarque

70' Duk remata a las nubes cuando estaba escorado