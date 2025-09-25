Una derrota y un camino: un valiente Oviedo cae en el cuerpo a cuerpo ante el Barça

Es una derrota y, como tal, duele. Porque puntuar, algo que no estuvo tan lejos como podría parecer en un principio, hubiera tenido efectos vitamínicos en este inicio tan complicado. Pero es una derrota con asterisco. Porque se lleva el Oviedo, al menos, una lección: lo visto ante el Barça (1-3) debe marcar el camino. Ese equipo decidido que no rehúye el cuerpo a cuerpo. Que Incluso aunque esté enfrente un candidato a todo. Que defiende de forma ordenada pero que también sabe qué uso darle al balón. Porque si algo destacó este Oviedo respecto a anteriores versiones de esta temporada es saber qué hacer en cada momento. Convencido y armado, a los de Paunovic solo les faltó apagar la pólvora culé en el segundo acto para irse con algo más que la satisfacción del trabajo bien hecho. Porque el 1-3 con el que escapó el Barça del Tartiere también deja algunas razones para confiar en Paunovic y los suyos.

Real Oviedo 1 3 Barcelona 1-0, min. 34: Reina. 1-1, min. 56: Eric. 1-2, min. 70: Lewandowski. 1-3, min. 88: Araújo. Alineación Real Oviedo Aarón Escandell (3); Lucas (2), Bailly (3), Carmo (2), Rahim (1); Dendoncker (1), Reina (2); Hassan (2), Cazorla (1), Ilyas Chaira (1); Rondón (1). CAMBIOS Sibo (1) por Cazorla e Ilic (1) por Hassan, min. 65.

Forés (1) por Rondón y Brekalo (2) por Chaira, min. 76.

Colombatto (s.c.) por Dendoncker, min. 88. Alineación Barcelona Joan García (0); Eric García (1), Araújo (1), Cubarsí (1), Gerard (1); Pedri (2), Casadó (1); Raphinha (2), Olmo (1), Rashford (2); Ferran (1). CAMBIOS De Jong (1) por Casadó, min. 46.

Lewandowski (2) por Raphinha, min. 65.

Koundé (1) por Gerard. min. 73.

Christensen (s.c) por Pedri y Bernal (s.c.) por Rashford, min. 90.

Miguel Ángel Ortiz (colegio madrileño). Amarilla as Bailly. Carlos Tartiere: 29.850 espectadores, según datos oficiales.

Si la referencia más clara era el duelo ante el Madrid, podía optar el Oviedo por dos caminos, el de la primera parte o el de la segunda. Plantar el castillo o salir a campo abierto. La alineación insinuaba que iría por lo segundo y la puesta en escena, aunque con matices lógicos por la superioridad del Barça lo confirmaron.

Una salida valiente

Salió el Oviedo valiente, bien por Paunovic, con Rondón y Cazorla como elementos más adelantados incluso mordiendo en la presión. Un detalle significativo: a los 6 minutos, el Oviedo ya había batido su récord de córners de esta temporada, con 4.

La defensa de cuatro se las bastó para contener los primeros impulsos del Barça, al ralentí, y donde no le llegó a los zagueros sí le alcanzó a Aarón en modo pulpo, manoplas por cada esquina.

Sobresalió ya de primeras la pareja Bailly-Carmo, dura en el duelo, rápida en las ayudas y con personalidad con la pelota. Hay kilómetros de fútbol de élite en esos dos pares de botas y se nota cuando la competición aprieta. Olmo había entregado la tarjeta de visita culé antes de la sucesión de córners que sirvió para exhibir los dos guantes de Cazorla. Ya saben: ahora con la derecha, ahora con la zurda. Carmo tocó arriba uno de esos córners para crear el primer “uy” en un encendido Tartiere.

La propuesta azul incomodó al Barça pero hay que decir que los de Flick llegaron. A cuentagotas, pero las tuvieron. Aarón fue, una vez más, el eslabón que soportó el resto de la cadena de los de Paunovic. A los 10’ le negó sobre la línea el gol a Rashford en una parada de funambulista. Después, volvió a rechazar al inglés desde la frontal. Fue justo antes del primer amago de seísmo en el Tartiere.

Fue en una jugada trenzada, en la que los azules burlaron con destreza la alarma anti robos culé. Lucas profundizó hasta quedarse sin carril y centró atrás, llegó Rondón que remató, pero Cubarsí rechazó con el cuerpo cuando el aficionado azul empezaba a alzar los brazos.

Pareció reaccionar el Barça, advertido por la de Rondón. Fueron los minutos de mayor apuro para el Oviedo. Bailly, apagafuegos de guardia, tapó el chut de Rashford y, de seguido, el de Ferran. Raphina sí superó a centrales y portero carbayones pero se topó con el palo. Y Ferran en el rechace dirigió la pelota hacia la red pero se interpusieron los puños de Aarón. Superado el minuto 30, el Oviedo tenía la sensación de haber sobrevivido al asedio indemne.

El premio desde la lejanía

Fue aún mejor que eso. Porque en la primera salida de la cueva en mucho tiempo, apareció un premio. Fue un regalo de Joan García, que a este paso va a tener manía a la portería del Fondo Norte del Tartiere: allí falló también en la promoción con el Espanyol. Salió a cortar una contra el meta, pero se confundió en la entrega y le cayó a Reina, precisión cartesiana. Sin pensárselo, lanzó una parábola lejana y exacta que se fue directa a la red. Un golazo, minuto 34, que hizo retumbar el Tartiere.

De ahí al descanso, claro dominio culé, una defensa notable del área de los de Paunovic y pocas escenas de peligro para Aarón, pero con la sensación de que, alcanzado el descanso, aún quedaba mucho río por remar.

Dominio culé de la pelota

El inicio del segundo acto se rodó con los ritmos del final del primero. Ya había quedado claro que el Barça tendría el monopolio de la pelota. Pero quería reservarse el Oviedo el derecho a la contra, como mostró Hassan con una acción acelerada marca de la casa que Joan despejó con apuros.

No parecía incómodo el equipo azul cuando llegó la igualada. Centró Araujo de improvisado extremo, Aarón tocó, pero la pelota quedó rodando sin dueño y Eric tocó con la punta a la red. Casi sin tiempo a asimilarlo, Aarón sacó un mano a mano con Rashford, así que las tablas abrían otro nuevo partido, aunque con un guion parecido al que se llevaba tiempo viendo: tocaba resistir. También asustar cuando se pudiera. Reina lo hizo con un zurdazo centrado que casi se le complica a Joan.

Lewandowski apareció

Pero la pólvora era de los catalanes. Tardó en constatarse pero llegó. Fue a los 70, con Lewandowski, que había suplido a Raphinha de ejecutor. Un cabezazo perfecto llevó el balón al premio tras tocar en el larguero. Quedaban 20 minutos, el Oviedo seguía metido en el partido, pero con la sensación de que se le había escapado el botín en apenas dos fogonazos.

Y eso que la entrada de Brekalo suministró más aire al equipo, necesitado de chispa tras medio partido persiguiendo rivales. La más clara estuvo en las botas de Rondón, otra vez, tras un centro de Brekalo palmeado por Joan. Pero la defensa visitante se interpuso entre esa relación inacabada entre Rondón y el gol.

Todo se esfumó a balón parado, otro debe para el Oviedo. Araújo remató en el área un córner para hacer el tercero a 2 del final, desactivando el impulso final del Tartiere. Y aunque Lucas pudo descontar la ventaja, el partido se acabó con un 1-3 de un buen Oviedo ante un Barça que en el segundo tiempo mostró su instinto. Algo que al Oviedo le queda a años luz.

Vía: La Nueva España