Tras la derrota ante el Barça, confianza en la reacción y un mensaje: "Iremos hacia arriba"

La primera consecuencia de la derrota ante el Barça es que el Oviedo estará hasta el lunes, por lo menos, en zona de descenso. No es una situación que preocupe en exceso porque el campeonato aún está desperezándose sino más bien la respuesta a una parte del calendario, la inicial, que no le ha dado tregua al Oviedo. "Ya habéis superado los Pirineos", le comentaban en Dazn a Paunovic al término del choque ante el Barça. "Sí, aunque con los pies congelados; ahora hay que calentarse", respondía el serbio con ingenio. Y con una calendario que se suaviza, la oportunidad de sumar se vuelve una necesidad en esta aclimatación sobre la marcha a Primera.

Sin tiempo para asimilar del todo la derrota con buenos momentos ante el Barça, Paunovic y su equipo de trabajo empezó ayer a diseñar el plan para la próxima cita, en Mestalla, el choque que cierra la séptima jornada el lunes a las 21.00 horas. La de ayer fue la típica sesión que sigue a un partido, con los titulares trabajando en el gimnasio para recuperarse del esfuerzo mayúsculo de competir ante el Barça y los suplentes sudando sobre el césped a las órdenes de un Paunovic que mantiene su optimismo con la dirección a la que se dirige el equipo.

También en la caseta reina una aparente calma a pesar de ese 3 de 18 sumado hasta ahora como recibimiento a la nueva categoría. Hay razones para creer en el equipo y el choque ante el Barça se encargó de subrayarlas, consideran los futbolistas. "Creo que ante el Barça tuvimos nuestras opciones, además de anotar ese 0-1. Generamos mucho a balón parado, tuvimos al rival contra las cuerdas en varias fases del partido. En el global del choque, creo que el equipo estuvo bien", resume Alberto Reina, que pudo erigirse en el gran héroe con esa parábola desde lejos para aprovechar una salida en falso de Joan Garcia y poner a los azules por delante. "Por suerte, entró", resume con humildad uno de los goles de la jornada.

Reina, como el resto de compañeros, ya tiene a Mestalla en la mirilla. "Ante el Barça, tuvimos más el balón, sometimos al rival y generamos peligro. Si logramos encajar todas esas piezas, el equipo irá para arriba", confía. "Toca levantarse: Valencia ya está aquí", insta el centrocampista, una de las mejores noticias del Oviedo del pasado mercado de fichajes, por nivel, aclimatación y coste: llegó libre tras acabar contrato con el Mirandés.

Novedad en ataque

El equipo vuelve a trabajar esta mañana en El Requexón, en la última sesión en suelo asturiano antes de viajar, mañana, a Valencia para entrenarse por la tarde (18.30 horas) en la ciudad deportiva del Levante. Son las dos sesiones en las que Paunovic concentrará sus instrucciones para el plan de partido que piensa ejecutar en Mestalla.

No hay hombres caídos de la cita ante el Barça, aunque sí cansancio y algunas piernas cargadas. Y podría el serbio recuperar alguna pieza más. Un alta es segura, la de Fede Viñas, tras cumplir dos partidos de sanción por la roja vista en Getafe. Otra es probable. David Costas sigue progresando de sus molestias y podría entrar en la lista para el duelo ante el conjunto che.

