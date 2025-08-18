Para la defensa del Oviedo, Eric Bailly... Y otro central más

Eric Bailly es el complemento ideal para la zaga del Oviedo pero no es el último movimiento en lo que se refiere al centro de la defensa. Al menos ese es el planteamiento que ahora mismo impera en el club azul, metido de lleno en el mercado para cerrar incorporaciones de nivel. Bailly ya ha dado el visto bueno al Oviedo y ya se le espera hoy por la capital asturiana para a continuación ser anunciado como fichaje, pero el plan dice que también vendrá otro central. La consecuencia directa de esta doble contratación es que se complica el futuro de Oier Luengo en la entidad.

La necesidad de sumar centrales de garantías lleva encima de la mesa desde el inicio del verano, pero tras alguna operación inconclusa, con el nombre de Justin de Haas como el más destacado, ha hecho que se acelere en otros frentes. La opción de Bailly siempre ha estado ahí, y las conversaciones entre las partes se remontan a hace semanas, sin que entonces se diera el paso. Pero en los últimos días se ha acelerado la contratación del zaguero, como reveló el pasado sábado en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, que aportaría experiencia y contundencia a la línea más continuista respecto a la temporada pasada.

Llega Bailly y se pretende que no sea el último para la posición. El club mantiene abierta la búsqueda de otro central, aunque ahora con menos urgencias tras cerrar a Bailly que, no obstante, necesitará algunas semanas de aclimatación al no haber hecho pretemporada con ningún equipo. Pero la urgencia ya no es tan evidente. Mantiene el club el radar atento por si surge la opción del demandado central zurdo que lleva buscando semanas, pero no se cierran las puertas a que sea diestro y adaptable al perfil izquierdo.

De unir otro fichaje al de Bailly, Paunovic tendría a su disposición cinco zagueros en la misma zona, al sumarse a los supervivientes David Costas, Dani Calvo y Oier Luengo. La situación del último quedaría comprometida en ese caso, ya que supondría un excedente para la posición y, además, de completarse todas las incorporaciones pendientes (además de los dos centrales, lateral izquierdo, pivote, extremo y delantero) el club tendría un problema de exceso de fichas (27 si se confirman todos los fichajes y se suman a los ya inscritos), por lo que habría que aligerar la plantilla. El nombre de Luengo es el que aparece como clave para dar cabida a dos zagueros más.

Se busca lateral zurdo

La defensa también tiene otro frente abierto, con el lateral zurdo como gran objetivo, ya que solo Rahim está disponible en la plantilla para tal demarcación. Las preferencias para el carril han ido cambiando durante todo el verano, pero la negociación más avanzada se ha dado en los últimos días con la Real Sociedad para cerrar el préstamo de un Javi López que no entra en los planes del club donostiarra.

El acuerdo para una cesión a Oviedo parecía encarrilado hasta que el Betis se ha interesado por el futbolista, con la particularidad de que el conjunto andaluz sí asumiría un traspaso, ya sea inmediato o a final de curso. Ahora, el Oviedo se mantiene a la expectativa porque será la Real Sociedad la que tome la decisión final. En todo caso, para que el Betis afrontara la contratación de Javi López (se habla de un traspasado cercano a los 7 millones de euros), primero tendría que dar salida a Ricardo Rodríguez, algo que aún no ha sucedido. La dilación en esta operación podría beneficiar al Oviedo, que le ofrece al lateral un lugar donde mostrarse tras ya haber sido importante en Primera con Alavés y Real Sociedad.