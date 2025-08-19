El décimo ya es oficial: Dendoncker firma con el Oviedo hasta 2027

El décimo fichaje del Real Oviedo es Leander Dendoncker, centrocampista belga de 30 años que llega a El Requexón tras rescindir el contrato que le unía al Aston Villa de la Premier por una temporada más. Era una de las peticiones de Paunovic, la de otro pivote posicional que compita con Sibo como ancla.

El club azul ya ha anunciado la incorporación y el centrocampista se compromete hasta junio de 2027. Esta tarde ya se ha puesto a las órdenes de Veljko Paunovic en la ciudad deportiva para conocer a sus nuevos compañeros y empezar la puesta a punto. Viene Dendoncker de estar entrenándose por su cuenta tras no contar con Emery en el Aston Villa, aunque podría entrar en la convocatoria para recibir el domingo al Real Madrid.

La incorporación de Dendoncker responde a la necesidad de darle una vuelta al medio del campo. Las intenciones de la dirección deportiva se dirigieron en varias direcciones en semanas anteriores, con Maksimovic como prioridad absoluta, pero la imposibilidad de fichar al serbio, que se ha ido a Emiratos Árabes tras pagar el Shabab Al-Ahli 5 millones de euros por su traspaso, hizo que se replantease el objetivo. Incluso de perfil, ya que Dendoncker es un pivote más posicional que Maksimovic. Sobre el papel, el belga viene a competir con Sibo por el puesto.

Trayectoria amplia

A Dendoncker le avala una larga trayectoria que le acabó llevando al Aston Villa. Sin embargo, el medio no entraba en los planes de Unai Emery, que le ha tenido al margen del equipo en la pretemporada. A pesar de ello, la confianza del Oviedo en sus prestaciones se basa en la temporada pasada. Entonces, tampoco contaba para el conjunto inglés y se encontró una solución en forma de cesión al Anderlecht belga, club que le formó. Fue básico en los planes del entrenador, recuperando su mejor nivel. Además de en la medular, el que será nuevo futbolista azul se desempeñó como central.