Decepción en la marea azul que inundó Getafe: así fue el ambiente oviedista en Madrid

Getafe, ciudad dormitorio del sur de Madrid, fue este sábado una marea azul en la que había que fijarse bien en el escudo para distinguir a los aficionados del Real Oviedo de los del Getafe.

A treinta grados y en horario vermú, era difícil cuantificar cuántos hinchas azules se dieron cita en la localidad madrileña: ayer no había esquina de la afición visitante en el Coliseum, de obras en este inicio de Liga, motivo por el cual el club local no envío un paquete de entradas a Oviedo.

No hubo un desplazamiento masivo carbayón por esta circunstancia, pero sí una gran marea oviedista, más desorganizada que en otras ocasiones. Dispersados por varios puntos del estadio, alrededor de medio millar de carbayones que consiguieron entradas de público general (unos 100 euros el ticket) apoyaron al equipo de Paunovic ante el Getafe.

A ellos hay que sumarles a cientos de ellos, la mayoría asturianos residentes en Madrid, que aún sin entrada se acercaron a los exteriores del estadio para vivir el ambiente carbayón en la capital y luego disfrutar del partido en bares próximos. Lo primero fue posible y lo segundo no: la derrota, la tercera del curso, dejó muy tocada a la afición azul, que se prepara para animar contra el Elche, Barcelona y Valencia. Casi nada.

Las terrazas cercanas hicieron su agosto ya a mediados de septiembre, llenas de hinchas getafenses y del Oviedo. Madrid, donde viven más de 40.000 asturianos, apunta a ser uno de los desplazamientos claves de este año: tachado Getafe de la casilla, queda el Santiago Bernabéu (Real Madrid), el Metropolitano (Atlético de Madrid) y el estadio de Vallecas (Rayo Vallecano).

Los azules se hicieron notar en un estadio, el del Getafe, que no destaca por su fuerte ambiente, nada que ver con el del Tartiere o templos con más solera. Prueba de ello es la pobre asistencia, condicionada por las obras, de poco más de ocho mil espectadores.

"Siempre que viene el Oviedo a Madrid aquí estamos, apoyando, ahora en Primera más", aseguraba antes del partido Jorge Suárez, exjugador del Oviedo en la etapa de Tercera División, ahora profesor en Getafe, que acudió a la previa acompañado de su familia. Muchos oviedistas llegaron a Madrid en el día, con la intención de pasar luego la noche en la capital y regresar al día siguiente. Las quejas por el precio de las entradas impuestas por el Getafe, 100 euros en la mayoría de los casos, eran constantes.

Nico Villalobos, Javi Martínez y Pelayo Fernández acudieron desde Oviedo y tuvieron suerte: pudieron hacerse con unas destinadas a la afición madrileña por 40 euros. "Venimos con ilusión, este año sufriremos, pero nos acabaremos salvando", destacaba César Díaz, con Laura Fuente, Alba González y Eva Fuente, antes del encuentro. También fueron desde Oviedo.

Los asturianos en Madrid destacaron en Getafe. Sergio Cayarga "engañó" a sus amigos Jesús Espinar, de Jaén; y Álvaro Faría, venezolano en Madrid, a los que ya ha hecho oviedistas con el paso de los años.

"Me van acompañando siempre que juega el Oviedo, ya son aficionados". También había historias rocambolescas, como la de Juan Rivas, getafense, ayer aficionado del Oviedo para fastidiar a su novia, una asturiana del Sporting.

Disfrutaron también en la previa del encuentro Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y José Manuel Ferreira, vicepresidente, que estuvieron apoyando al equipo en el campo y que el mes que viene harán entrega de la Medalla de Oro de la institución a Jesús Martínez, máximo accionista azul.