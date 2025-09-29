"Danjumagic" busca renacer en Valencia y amenaza al Oviedo

Vivió una dura infancia, con noches en el coche con su madre al no tener dónde dormir. Se convirtió en futbolista y despuntó hasta ser traspasado por 23 millones de euros. Cuando tocó la cima empezó el desplome. Y ahora trata en Valencia de relanzar su carrera. La trayectoria de Arnaut Danjuma (Lagos, Nigeria, 1997) es una montaña rusa en la que ahora le toca la parte ascendente tras un inicio de Liga más que notable. Con dos goles en su cuenta, Danjuma es la principal amenaza del Valencia en la visita del Oviedo de esta noche.

No le resultaron sencillas las cosas a Danjuma. Tampoco más allá del fútbol. "Después del divorcio fue difícil para mi madre encontrar un lugar donde vivir. Nos quedábamos en casa de amigos cuando podíamos y algunos días acabábamos durmiendo en el coche porque no teníamos dónde ir", resumió su infancia el atacante en su día en la web del Bournemouth. Fue allí donde su suerte empezó a cambiar.

Sobre todo por el convencimiento de Unai Emery. Él fue el que, como técnico del Villarreal, pidió la contratación del extremo, por entonces en la Segunda inglesa. Insistió el técnico a pesar del precio del atacante: 23 millones de euros. Fue una apuesta ganadora.

Porque Danjuma se convirtió rápidamente en estilete del Submarino Amarillo con ruta europea. "Mi físico es como el de Mbappé; no tengo techo", dijo en una entrevista en "El País" cuando le llovían los elogios. En su primera temporada, la 21/22, anotó 10 goles en Liga y 6 en Champions, donde lideró al equipo hasta las semifinales. Tenía 24 años cuando, sin saberlo, tocó techo en su carrera. Porque "Danjumagic", como fue rebautizado en Villarreal, no volvería a brillar.

Al año siguiente las lesiones no le dieron tregua y en enero de 2023 se fue cedido al Tottenham con una opción de compra de 40 millones. Los ingleses no la ejecutaron. Repitió préstamo el curso siguiente en el Everton y regresó después a España para ser cedido al Girona de Champions el año pasado, donde las tuvo tiesas con Míchel. En ninguno de los destinos alcanzó ni para la sombra de Mbappé.

Ahora, trata el atacante de reinventarse en Valencia, donde llegó libre, aunque la operación podría llegar hasta los 3 millones de euros por distintos bonus. Ya es un fijo para Corberán, con cinco titularidades en 6 fechas y dos goles. Él hace de punta móvil mientras Hugo Duro fija a los centrales. Serán los del Oviedo los que esta noche deberán estar más que atentos a Danjuma, que busca engordar sus cifras y volver a alzar el vuelo.

