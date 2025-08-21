Dani Calvo, a fondo antes del Oviedo-Madrid: "Mbappé te lleva al límite, pero hay más peligros; Si no es él, aparecen Brahim, Vinicius o Arda Guler"

Portará el brazalete si se confirma que Santi Cazorla aguarda su momento en el banquillo. Y no le pesará aunque sea en Primera, y le toque enfrentarse a Mbappé cuerpo a cuerpo. Es uno de los veteranos del equipo, sabe lo que significa el Real Oviedo y afronta el choque del domingo con ilusión. Y con la confianza de que “pase lo que pase, este equipo se salvará a final de temporada”. Dani Calvo se prepara para el partidazo con LA NUEVA ESPAÑA.

¿Cómo va la semana?

Bien, con muchas ganas. Sobre todo tras un inicio como el que tuvimos, amargo. Pero ya está olvidado y con muchas ganas de que llegue el partido el domingo. Será el inicio de liga en el Tartiere, un choque muy especial por el rival que es.

Comienzo con curvas.

La ciudad y el club se merecen un inicio así. Que equipos como el Madrid, con la entidad que tiene, visiten Oviedo y el Tartiere es un lujo. Y trabajamos para intentar ganar el partido porque sabemos que vamos a tener otras opciones.

¿Han vuelto a analizar la derrota de Villarreal?

Poca cosa. El mensaje de Paunovic fue borrar prácticamente lo que pasó en el partido. Algunos detalles que corregir, sí; pero está todo marcado por esa expulsión. Contra un equipo de esas características, jugar con un jugador menos nos perjudica mucho.

En el once contra once no fueron tan malas sensaciones, ¿no?

Ellos salen muy fuertes, pero luego, sobre todo después del penalti, el juego es igualado. Sabíamos que en los primeros 15 minutos ellos iban a intentar apretar. Tocaba aguantar, en un bloque medio-bajo. Nosotros en el área defendemos bien, ya lo hemos demostrado. Era cuestión de ir cogiendo sensaciones. Pero es verdad que nos salió todo al revés. El penalti, la roja, el gol en contra… Se no puso todo en contra.

Es su vuelta a Primera.

Aún no he casi la oportunidad de catarla, no puedo comparar, pero aquella temporada, la 21/22, mía fue a puerta cerrada. Fue un poco descafeinado. De hecho creo que en parte nos salvamos (con el Elche) gracias a eso, porque pudimos jugar la última jornada con nuestra gente y el Huesca no.

¿Es ahora mejor jugador que entonces?

Soy diferente, me veo con mucha más experiencia. Han pasado 5 años, físicamente me encuentro como mínimo igual, pero he crecido, tengo más conceptos, experiencia, liderazgo… Sí, en líneas generales sí me considero mejor futbolista ahora que la otra vez que jugué en Primera.

¿La mayor diferencia entre Primera y Segunda?

La calidad, sobre todo de los de arriba. Tácticamente es similar, porque en Segunda también hay entrenadores muy buenos, jóvenes, actualizados. Está todo muy globalizado. Pero los jugadores son los que marcan la diferencia. Ante esos rivales, los errores penalizan mucho más.

Hablemos del ascenso. ¿Su primer recuerdo?

Que pita el árbitro y subo al palco directamente a saludar a mi familia. Todo el mundo bajando al césped y yo haciendo el camino contrario hacia la grada. Fue muy emocionante, allí con mi mujer y mi hijo, que tiene cuatro años y no es muy consciente aún.

Aún queda por fichar, pero ¿cómo ve la plantilla?

De buen nivel. Los dos refuerzos que acaban de llegar ahora, Baily y Leander, suman calidad y experiencia al equipo. Nos van a ayudar muchísimo, estoy seguro. Poco a poco se está perfilando el equipo. Faltan algunas cosas todavía, pero están trabajando en ello. Al final del mercado va a haber una plantilla muy competitiva capaz de mantener el equipo en la categoría, estoy seguro.

El otro día pedía un central y llegó Bailly.

Le he visto muchísimos años en la elite. Es un jugador muy físico, fuerte, agresivo. Tiene una experiencia súper extensa en todas las competiciones. Y seguro que nos ayuda muchísimo, porque esa experiencia para un recién ascendido siempre suma.

¿Tiene la sensación de que este año se puede jugar más con tres centrales?

Si la idea es tener cinco centrales puede ser que en varias situaciones se puedan jugar con tres centrales, ¿no? No quiere decir que seamos más defensivos por eso. Porque puedes tener carrileros largos, gente por dentro, dos delanteros... Somos un equipo recién ascendido y que se maneja muy bien en el bloque medio o bajo, y podemos estar más cómodos con tres centrales. Yo si fuera entrenador tiraría por esta opción varias veces.

¿Algún estadio que le haga especial ilusión visitar?

Los que se respira fútbol, los grandes como Bernabeu y Camp Nou, pero también San Mamés, claro.

Semana del Madrid. ¿Nota algo diferente?

No, a nivel mediático no mucho la verdad. Lo que sí percibo es que será muy difícil ganarles. Ya hemos analizado cosas esta mañana (por ayer), tienen sus puntos débiles que tenemos que saber exprimir. Pero debemos ser muy equilibrados porque son jugadores muy rápidos y que en transiciones hacen mucho daño.

¿Cómo debe salir el Oviedo? ¿Cómo Osasuna?

Osasuna hizo un gran trabajo defensivo, les limitó porque no crearon muchas ocasiones. Aunque luego no tuvieron muchas. Hemos visto varias cosas con las que podemos hacerles daño e iremos entrenándolas esta semana, según ha dicho el míster. Y, además de lo defensivo, tenemos que estar bien con el balón. Mostrar personalidad.

Mbappé.

Un delantero que te lleva al límite. Veloz, con recursos, que en los espacios te mata. Haremos todo lo posible para poder pararlo. Hay que tener muchas ayudas, con las líneas muy juntitas. Y no dejarle correr. Pero el peligro no es solo él.

¿Se centrarán mucho en Mbappé?

No, no. No puedes centrarte en un jugador porque pierdes referencias de otros. Si no es Mbappé aparecen Brahim, Vinicius o Arda Guler. Permutan mucho, juegan con movilidad. Hay que tener, sobre todo, mucha comunicación.

Por cierto, ¿cuál fue el delantero más duro que te has enfrentado en tu carrera hasta ahora?

El que más me sorprendió fue Alexander Isak, cuando estaba en la Real Sociedad. (12:24) Con unas cualidades físicas increíbles, súper veloz. Parecía que flotaba en el campo, tipo Dembélé. Jugué contra Benzema y contra Luis Suárez, pero Isak me marcó.

¿Cómo se le gana al Madrid?

Estando brillantes en defensa, muy juntos, y las opciones que tengamos con el balón, aprovecharlas. Ellos pueden sufrir con los cambios de juego y hay que tratar de aprovecharlo. Puede ser que en ciertos momentos ellos te dejen jugar y son los que hay que aprovechar. Hay que hacerles daño ahí.

El hecho de que haya jugado el Madrid el martes les puede pasar.

No, no. ¿A esa gente? Están de jugar miércoles y domingo. No les afecta.

Independientemente de este inicio, parece clave mantener la calma todo el año, ¿no?

Totalmente. En verano, cuando jugamos el triangular me acuerdo que Xavi Hernández, que estaba invitado, me dijo: “No os rayéis comienzo porque es complicado y si en los dos o tres primeros partidos sacáis cero puntos no os preocupéis porque esto es muy largo”. Me pasó con el Elche, estuvimos 16 partidos sin ganar y estábamos solo a cuatro puntos de salir del descenso. Eso te pasa en Segunda y en vez de estar a cuatro del objetivo te pones a doce. La idea es salir el domingo a ganar, eso haremos, pero confiamos a largo plazo. Estoy convencido de que este equipo va a ir a más, queda gente por venir, va a ir creciendo y va a mantenerse seguro.