La curiosa intrahistoria del palo de Ilyas Chaira ante el Levante: esto es lo que pasó en El Requexón dos días antes

Qué curioso es el fútbol. Que un deporte que se entrena tanto y que cuyos practicantes cobran lo que cobran deje tanto al azar tiene su parte de gracia. Y si no que se lo pregunten a Ilyas Chaira.

Minuto 70. El Oviedo pierde por 0-1 en el Tartiere ante un Levante suficiente y que, haciendo lo mínimo, está por encima en el marcador ante un conjunto azul con dos días menos de preparación para el duelo que sus rivales. Sin embargo, el cuadro carbayón busca el empate con empeño, aunque sin acierto. Los de Paunovic comienzan a llegar una y otra vez al área granota y el Tartiere ya masculla el tanto carbayón. Por cómo estaban jugando unos y otros tocaba, pero la estadística mata a los azules: cuatro goles en ocho partidos. Dos, eso sí, en el tramo final en Valencia. A eso se aferró todo el Tartiere.

Cazorla encontró a Chaira y este pisó la frontal y encañonó. La bola rebotó contra el palo. Una pena y mala suerte. Pero ahora viene lo curioso. Jueves en El Requexón. Los jugadores del Oviedo practican las faltas bajo la supervisión de Veljko Paunovic, Nuno Gomes, asistente; y Jesus Unanua, entrenador de porteros. El cuerpo técnico da una indicación clara: hasta que no haya gol, no se van al vestuario. Cada lanzador va metiendo gol y trotando hacia el interior del complejo deportivo azul. Todos menos Ilyas y Omar Falah, que se quedan disparando a puerta. El marroquí, cansado y con ganas de ducharse, lanza y golpea el poste. "¡Esto tendría que valer!", grita. "No vale", dice Paunovic. Entre risas, vuelve a lanzar. Al palo. "¡Venga, hombre"", clama. "¿Ahora darle al palo cuenta como gol?", dice Gomes. "Jesús, cuándo tú y yo jugábamos creo que el palo no contaba como gol, ¿no?", le decía al técnico de guardametas. La siguiente la enchufó, pero por desgracia, repitió las dos primeras ante el Levante. La siguiente, en partido, la meterá, pero qué caprichoso es el fútbol.

Vía: La Nueva España