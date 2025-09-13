Cuidado con él: Adrián Liso, del "miedo a jugar" al sorprendente Pichichi de Primera

Una de las victorias más sonadas del Oviedo el curso pasado, un 2-3 con curvas en La Romareda, tuvo un efecto colateral que un protagonista inesperado, Adrián Liso, vivió en sus carnes. La frustración de parte de la afición por el 2-0 remontado se dirigió al canterano maño en forma de pitos. "Ese día dije ‘madre mía’. Me daba miedo jugar, sentía vértigo. No me gustaba jugar al fútbol, iba a sufrir en cada entrenamiento. Era un calvario", explicó meses después el delantero a El Periódico de Aragón. De aquel apagón han pasado solo 9 meses y ahora Liso es uno de los Pichichis de Primera. Menudo cambio.

Y es también la principal amenaza ofensiva del Getafe de Bordalás, rival del Oviedo, aquel equipo que le hizo vivir el episodio más duro de su incipiente carrera deportiva, solo año y medio en la élite. "Al final recurrí a ayuda psicológica porque no sabía quién era", reconoció el futbolista en la misma entrevista.

La ayuda con profesionales y el pase al Getafe, lejos de un Zaragoza donde, como canterano, todo le resultaba demasiado intenso, ha servido para que en las tres jornadas disputadas hasta la fecha se esté viendo la mejor versión del zurdo. Esta semana ha sido elegido por La Liga como el mejor sub23 de la competición y comanda la clasificación anotadora igualado con Mbappé y Buchanan.

La llegada de Liso al Getafe se cerró cuando el zurdo atravesaba sus mayores problemas de confianza. El Zaragoza iba a la deriva y se fijó en Gabi, que entrenaba al filial del Geta, para reflotar la nave. Los madrileños cedieron, pero rascaron en la negociación la cesión con opción de compra del atacante. Si el Geta le quiere a final de curso deberá abonar 3 millones por el 50% de sus derechos.

El Oviedo prepara su plan de partido para hacer frente al combativo Getafe y deberá Paunovic tener cuidado con la zurda de Liso, una amenaza constante por su capacidad para cargar el disparo desde cualquier posición. Tiene un cañón por pie izquierdo y la confianza por las nubes; una combinación explosiva. Eso sí, los azules pueden agarrarse a sus números cuando se enfrentan al maño: tres partidos disputados de Liso ante el Oviedo y tres triunfos carbayones. Incluido ese que le hizo tocar fondo.

Importante desde joven