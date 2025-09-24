Cazorla y compañía conocen la fórmula: ¿Qué jugadores del Oviedo han ganado al Barça?

Más de un mes de competición después, la Primera División le sigue dando lecciones al Oviedo. Los azules tratan de aprender con la mayor celeridad posible porque aquí nadie perdona y sin mucho margen de maniobra aparece en el horizonte el temible Barcelona. El conjunto de Flick ha demostrado su pegada en este arranque liguero, y con 16 goles a favor ni siquiera el Madrid se le acerca (10). A eso se enfrenta el cuadro carbayón, que tratará de sumar su segunda victoria de la temporada y cuenta con varios alumnos aventajados que no solo saben lo que es jugar ante un rival de esta entidad, sino que además conocen la forma de vencer al transatlántico culé.

Como no podía ser de otra manera, Santi Cazorla es el futbolista que más veces se enfrentó al Barça. 17 duelos en los que consiguió únicamente dos triunfos, ambos en la misma temporada: la 07-08. Además, en ese primer choque, el de Llanera abrió la lata en un partido que terminó 3-1 en el antiguo El Madrigal, mientras que la vuelta en el Camp Nou se saldó con 1-2 a favor de los amarillos.

Solo otro futbolista del Oviedo sabe lo que es ganar al cuadro azulgrana en dos ocasiones, pero verá el partido desde la grada por su reciente lesión muscular. Nacho Vidal asaltó Can Barça con Osasuna en la época covid (1-2) y también salió victorioso en su último envite, en el que el lateral de Campello entró en la recta final para ayudar a conseguir un contundente triunfo por 4-2 y provocar la primera derrota liguera de Flick.

Bajo palos, Aarón Escandell también provocó más de un dolor de cabeza a varios seguidores culés cuando defendía la camiseta del Granada. En 2021, cuando su equipo luchaba por puestos europeos y el Barça por la Liga, el meta despachó una gran actuación para que los suyos vencieron por 1-2 en tierras catalanas. A Messi no lo pudo frenar, pero tras el tanto inicial del argentino frustró otros intentos de Griezmann y compañía y los suyos consiguieron la machada. Eric Bailly, con el Villarreal, también venció en el Camp Nou en un partido loco en el que incluso marcó en propia (3-5) y Javi López participó el curso pasado en el triunfo de la Real Sociedad por la mínima (1-0). Cinco casos que ya conocen lo que es vencer a un rival de esta entidad y que servirán como experiencia para el resto del vestuario azul.

Otros lo intentaron, pero no pudieron

Algún otro integrante de la plantilla azul no ganó, pero se quedó cerca. Por ejemplo, Kwasi Sibo y su Ibiza estuvieron cerca de lograr el milagro en la Copa del Rey, pero un doblete de Griezmann en los instantes finales lo evitó (1-2). También el Porto de David Carmo luchó hasta el final en la Champions ante un Barça que sufrió para llevarse el triunfo por la mínima (0-1). Más lejos se quedó Alberto Reina con el Ceuta (0-5 en Copa) o Luka Ilic con el Estrella Roja (2-5 en Champions).

El que no ganó pero sí marcó dos goles fue Salomón Rondón, que sigue buscando estrenarse con la camiseta carbayona. También buscarán estrenarse ante los culés futbolistas como Lucas, Dani Calvo, Rahim, Dendoncker, Brekalo, Colombatto, Ejaria o Brandon Domingues, que nunca se han enfrentado al Barça. También jugadores como Hassan, Álex Forés o Ilyas Chaira, que sí se enfrentaron a su filial y vencieron a jugadores de la actual plantilla como Gavi o Baldé, que no viajarán a Oviedo por lesión. De conseguirlo, el Oviedo pegaría un subidón muy importante, tanto moral como clasificatoriamente.

Vía: La Nueva España