Cazorla se cae de la convocatoria del Valencia-Oviedo: esta es la causa de la ausencia del capitán

El Oviedo viajó esta mañana a tierras valencianas y en la lista, compuesta por 24 hombres al contar de nuevo Paunovic con tres porteros, destacó la ausencia de Santi Cazorla. El club se apresuró a aclarar que el internacional no está lesionado, pero que sufre unas pequeñas molestias tras el esfuerzo del choque ante el Barcelona. Así, se pretende cuidar a Cazorla de cara al choque del próximo sábado ante el Levante en el Carlos Tartiere.

El internacional fue titular por primera vez esta temporada en el choque del pasado jueves ante el Barça en el Carlos Tartiere. Y lo hizo dejando muy buenas sensaciones en esa primera mitad en la que dominaron los culés pero en la que el Oviedo se adelantó gracias a un golazo de Reina.

Cazorla no entró demasiado en juego, ya que la pelota era claramente de los visitantes, pero actuó con sentido siempre que tuvo la ocasión de jugarla. Tras 65 minutos de juego, Paunovic decidió sustituirle y el Carlos Tartiere le tributó una cerrada ovación tras más de una hora de esfuerzo y criterio con el balón.

En las sesiones que siguieron al choque ante el Barça, el club empezó a cuidar al canterano azul, que a sus 40 años encara el último gran reto de una maravillosa carrera deportiva: ayudar a la salvación del Real Oviedo. Cazorla ha participado en los 6 partidos jugados hasta ahora para sumar un total de 164 minutos en Liga.

La acumulación de partidos esta semana, con la siguiente cita solo 4 días después del despliegue ante el Barça, le han provocado unas molestias físicas que aconsejan que lo mejor es que guarde reposo en Oviedo y así poder llegar en plenitud de condiciones a los próximos envites, en especial al choque del sábado que viene ante el Levante, 14.00 horas.

Altas en la lista

La ausencia del internacional se compensa con un par de novedades. Una es la de David Costas, como ya se intuía los últimos días. El gallego, a un gran nivel en el comienzo de temporada, pidió el cambio en el choque contra el Getafe hace tres jornadas por unas molestias y se mantuvo varios días al margen del grupo, perdiéndose los encuentros contra el Elche y el Barça. Ahora, ya es uno más para Paunovic.

La otra novedad es la de Fede Viñas, una vez cumplidos sus dos partidos de sanción por la expulsión que sufrió en el encuentro contra el Getafe. El uruguayo se cuela en la lista y lo hace con opciones de ser titular en la punta de ataque para darle un descanso a Salomón Rondón.

Vía: La Nueva España