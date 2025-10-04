Calero saca pecho de su Levante en la victoria ante el Real Oviedo: "El equipo ha tenido personalidad"

Julián Calero, técnico del Levante, destacó tras ganar al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (0-2) que este sábado su equipo, a diferencia de otras jornadas, "ha tenido personalidad".

"Hemos pasado momentos de dificultades durante el partido, este es un estadio que aprieta y el Oviedo, que luchará por lo mismo que nosotros, empezó bien. Hoy demostramos el equipo que somos y crecimos a través del balón", comentó el entrenador en la sala de prensa del estadio municipal ovetense.

Calero recalcó que, aunque le gusta que su equipo "sea ordenado", su Levante "necesita el balón debido a las características de sus jugadores y eso se ha visto esta tarde en el Carlos Tartiere".

"En mis plantillas es fundamental la implicación de los jugadores. Esto no trata del yo, trata del nosotros. Hay que saber que en cualquier momento puedes aportar y tener tu momento, pero si te dejas llevar es muy difícil", afirmó el entrenador del Levante al ser preguntado por la 'unidad B' de su equipo.

Vía: La Nueva España