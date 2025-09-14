Bronca de Paunovic y "caso Ilic": la contracrónica del Oviedo

La sonora bronca que un desesperado Paunovic le echó a Alberto Reina por no dar un sencillo pase a Hassan que hubiese supuesto un uno contra uno delante del portero ejemplifica bien el sopapo que el Oviedo recibió ayer en Getafe. Un 2-0 y ya cierto tembleque en un partido feo, bajo un sol horroroso, en un campo peor y ante un equipo al que no le hizo falta achuchar para llevarse un botín de los que uno se acuerda en mayo.

El resultado manda al diván a un Oviedo afectado por el virus FIFA, no ya tanto por la derrota, que puede entrar dentro de lo previsible, sino por la reaparición de unos errores impropios de Primera División.

El conjunto azul, que había cogido aire ante la Real Sociedad, vuelve a ser el inocente de la clase, al que roban el bocadillo, le copian en el examen y encima castigan en el recreo. El encuentro deja también varios interrogantes.

Hay caso Ilic.

Es oficial: algo pasa con una de las apuestas del verano, Ilic, por el que el club desembolsó alrededor de dos millones de euros. El ¿mediapunta? ha sido titular los cuatro partidos que van de Liga y la realidad es que no se encuentra en un equipo necesitado de talento. Ayer deambuló por el campo. ¿Esfuerzo? Sí. ¿Adaptación? Ninguna todavía. Por la derecha, por la izquierda y por detrás del punta, el compatriota de Paunovic ha jugado en todos los puestos del ataque con poco éxito. De momento, la confianza del entrenador, el responsable de que esté en el Oviedo, sigue intacta en Ilic, del que todos en el club esperan mucho más. Futbolista con necesidad de tener el balón, poco o nada beneficiaba el tipo de partido de ayer, con un césped de Tercera y constantes interrupciones, pero la Primera División no espera por nadie. En el Oviedo ya hay caso abierto con este jugador. Un dato importante que genera debate: Ilic ha sido titular en todos los partidos y Cazorla en ninguno. Raro.

Los nuevos no aprovechan su oportunidad.

Afectado por el virus FIFA, Paunovic dio paso ayer en Getafe a varios jugadores que todavía no habían sido titulares en este inicio de Liga. Ninguno aprovechó su oportunidad. Javi López, responsable en uno de los goles del Getafe, tuvo un debut para olvidar. Será difícil que así le quite el puesto a Rahim, que fue convocado con su selección. Brekalo, titular por la lesión de Chaira, también estuvo muy gris, sin acierto en el pase y apenas encarar. Colombatto también debutó esta temporada y dejó buenos minutos. Habrá que ver si Paunovic le elige a él o a Reina. Y Dendoncker… Por el bien del Oviedo que no pille un resfriado Dendoncker.

Cuatro partidos y un gol.

El Oviedo lleva un global de 7-1 en los cuatro partidos que van de Liga. Pero lo preocupante no está atrás, donde el equipo de Paunovic ha demostrado una cierta solidez (no se trata solo del número de goles, sino como te los meten), está arriba. Hoy y ahora, en la delantera azul hay un problema de primera magnitud. No hay un cazagoles y si está no ha aparecido. Por Viñas se sigue esperando, Rondón no carbura y Forés, un complemento, debutó ayer. Hay quien ya echa de menos a Alemão. Sea como sea, y aunque van solo cuatro jornadas, salta a la vista que el Oviedo no tiene un delantero que se fabrique los goles. Y lo que es peor: de momento, salvo la inspiración de Hassan (increíble que haya quien le discuta), tampoco tiene un creador de oportunidades.

Semana intensa.

Paunovic afronta una semana intensa antes de viajar a Elche en la que seguro barrunta cambios importantes. El primero obligado será en la defensa, después de que Costas cayese ayer lesionado. Carmo, fichaje estrella que también tuvo sus primeros minutos, tiene todas las papeletas para ser titular y, si todo va bien, ya no moverse del once. El centro del campo también será remozado, una vez que Colombatto ha regresado, así como la mediapunta. Solo Hassan parece tener el puesto asegurado para jugar ante los de Sarabia, un equipo que representa todo lo contrario al de Bordalás. A ver...