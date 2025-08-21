Brekalo es el undécimo fichaje: el extremo croata ya está en Oviedo para firmar
El atacante se compromete por una temporada con los azules y se pondrá ya a las órdenes de Paunovic
Nacho Azparren
El Real Oviedo ya tiene a su undécimo fichaje en una semana frenética en la que ha logrado las incorporaciones de Erci Bailly, Leander Dendoncker y, ahora, Josip Brekalo. El extremo internacional con Croacia aterrizó ayer por la noche en Asturias para hoy ultimar los detalles de un contrato que le unirá al Real Oviedo durante esta temporada. Se espera que el anuncio sea oficial en las próximas horas y que se ponga de inmediato a las órdenes de Veljko Paunovic, con opciones incluso de entrar en la convocatoria para el choque del domingo en el Carlos Tartiere ante el Real Madrid. Dependerá de si da tiempo para su inscripción de cara al choque.
Brekalo cubre una necesidad básica, la de un extremo que, además, puede moverse por todo el frente de ataque, tanto en los flancos como en la media punta. Buscaba la dirección deportiva un jugador de ese perfil y Brekalo, del gusto del entrenador, viene además con unas condiciones económicas favorables, ya que acaba de rescindir su contrato con la Fiorentina, percibiendo parte del sueldo pendiente, lo que abarata la operación.
Cerrado Brekalo, la dirección deportiva del Oviedo se centra ahora en la parcela defensiva. Las prioridades pasan por un lateral izquierdo y otro central, que completarían la zaga a las órdenes de Paunovic, sin olvidarse del frente de ataque siempre que siga quedando espacio en el tope salarial.
Once fichajes
Con la incorporación de Brekalo, el número de fichajes ya es de 11 esta temporada, tras haber contrato antes el Oviedo a Chaira (ya en propiedad), Moldovan, Bailly, Reina, Ovie Ejaria, Dendoncker, Ilic, Brandon Domingues, Rondón y Forés, además del extremo croata.
