Borja Sánchez, inscrito y convocado por Paunovic para Villarreal

Sorpresa en la convocatoria de Veljko Paunovic para el duelo de mañana en Villarreal. Ante las bajas (lesionados Colombatto y Lucas y sancionado Costas) y sin noticias de más incorporaciones, el Oviedo ha decidido formalizar la inscripción de Borja Sánchez, que ha entrado en la lista de 23 hombres facilitada por Paunovic. De hecho, Borja ya aparece en la página oficial de LaLiga. También lo ha hecho Álex Cardero tras renovar su contrato recientemente con el conjunto carbayón.

Los 23 elegidos son: Moldovan, Aarón Escandell, Narváez, Rahim, Alberto Reina, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Dani Calvo, Ovie Ejaria, Oier Luengo, Borja Sánchez, Brandon, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Álex Cardero, Lamine, Omar Falah, Marco Esteban y Cheli.

La falta de movimientos en los fichajes, aún se esperan al menos cinco más, puede hacer que Borja y Cardero tengan una oportunidad en los primeros partidos de la temporada. Con ellos, Paunovic tiene la lista completa de 23 hombres, incluidos tres porteros, para el estreno de Villarreal.