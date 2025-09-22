El bisturí del Real Oviedo: Los azules empiezan a jugar en el minuto 70 ante el Elche

El Oviedo saltó al campo sin identidad, como si todavía no supiera bien a qué quiere jugar en Primera. El inicio del partido fue horroroso: un equipo plano, previsible, atado de pies y manos ante un Elche que tampoco necesitó demasiado para incomodar. El cambio inicial de Sibo por Reina sorprendió a todo el mundo, y no precisamente para bien. Para colmo, Rondón tuvo tres ocasiones claras de gol y falló las tres. Y sin embargo, todo cambió en el minuto 70. Con la entrada de Cazorla, Reina, Forés y Lucas Ahijado, el equipo pareció despertar de golpe. Empezó a llegar con más claridad, a asomarse al área, a probar a Iñaki Peña. La sensación de que el gol estaba cerca por fin apareció en el Martínez Valero. No llegó porque la diosa Fortuna decidió girar la cara, pero ocasiones hubo, y varias.

Ese tramo final fue un espejo en el que debería mirarse Paunovic. Ahí se vio a un Oviedo vertical, con ritmo, con ideas y con futbolistas capaces de marcar la diferencia. Lo que no puede permitirse el equipo es regalar 70 minutos cada fin de semana. La Primera no espera a nadie.

El Oviedo no está en descenso, pero roza el peligro. Si quiere empezar a sumar de tres, el camino lo marcan los últimos veinte minutos de hoy. Ahora la pregunta es si Paunovic sabrá verlo a tiempo.

El Elche rinde homenaje al exjugador del Oviedo Pelayo Novo

El Elche tuvo un precioso detalle con uno de sus exjugadores y una de las personas más queridas en el entorno del oviedismo. El conjunto ilicitano mostró sobre el césped del Martínez Valero una camiseta de Pelayo Novo, exfutbolista del Oviedo que perdió la vida en 2023 y que militó en el Elche en la temporada 2012/13. Joaquín Buitrago, presidente del conjunto ilicitano, y Martín Peláez, su homólogo en Oviedo, depositaron varios ramos de flores sobre la camiseta del eterno capitán de la Fundación Real Oviedo en un homenaje muy emocionante que provocó algunas lágrimas entre los presentes en el estadio ilicitano.

Paunovic quiere orden, respeto y balones al pecho de Rondón

Una de las ventajas de las nuevas tecnologías es que el espectador cada vez está más inmerso dentro de un partido de fútbol. Ahora, las charlas de los entrenadores durante las pausas de hidratación se pueden escuchar con total nitidez. Quizá a Paunovic no le convenza demasiado que los rivales puedan oír sus órdenes. Pero no deja de ser interesante para analizar lo que un equipo trata de hacer sobre el césped. Ayer, en la primera parte, y con el Oviedo perdiendo por 1-0, el técnico serbio pedía a los suyos que Carmo, el nuevo central azul, tomase más decisiones a la hora de salir con el balón, puesto que el conjunto carbayón cometió varios errores groseros a la hora de sacar en largo. Además, Paunovic requirió al central que buscase el pecho de Rondón para que el ariete venezolano pudiese controlar algún balón y tratar de empujarla, y se quejó el serbio fue que sus jugadores no estaban respetando los movimientos de sus compañeros, aportando caos al juego azul.

Nacho Vidal e Ilic complican los planes para medirse al Barça

El Oviedo llegará al duelo liguero contra el Barça en el Tartiere, uno de los partidos más complicados de la temporada con dos titulares lesionados. Nacho Vidal pidió el cambio tras notar unas molestias en su muslo izquierdo y Luka Ilic, media punta fijo en los planes de Paunovic, hizo lo propio a veinte minutos del final del partido. Por ello, el técnico serbio tendrá que exprimirse la cabeza sobre cómo solventar la situación. En el lateral derecho lo tiene fácil, tiene a Lucas Ahijado. Pero en la media punta cuenta con varias opciones, como Cazorla o, incluso, Reina, que ha jugado de centrocampista puro desde su llegada a Oviedo.

Sibo por Reina, o cómo sorprender a la afición oviedista

El míster manda. Todo el mundo lo sabe. Por mucho que la afición piense una cosa, es Paunovic el que decide cómo y sobre todo, con quién juega su Oviedo. Él es el que entiende de esto. Y ayer se vio cuando el conjunto carbayón colgó el once inicial con el que los azules saltaban al Martínez Valero. Reina, uno de los jugadores mejor valorados por la afición, comenzó el duelo viéndolo desde el banquillo. En su lugar entraba Sibo, ese jugador que el Oviedo trajo de Amorebieta la temporada pasada y que poca gente esperaba que fuese a ser titular en Primera División. Este movimiento, difícil de digerir, fue el tema de conversación en la previa del partido. No le salió bien a Paunovic visto el resultado, pero es muy ventajista opinar a toro pasado.

