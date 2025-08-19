Bailly llega con ganas: "Me siento bien, si el cuerpo técnico me ve preparado, puedo jugar ya"

Eric Bailly llega al Oviedo con hambre y ganas de demostrar que aún le queda gasolina en el depósito. El zaguero fue presentando en la sede de Alsa para mostrar sus primeras impresiones como futbolista azul.

La decisión. “No ha sido difícil. Lo más importante para un futbolista es que el entrenador muestre interés y mi charla con Paunovic me gustó. Soy consciente del objetivo del equipo. Estoy con ganas de empezar”.

Sus sensaciones. “Me siento bien. Es cierto que tenía un plan para entrenar solo, pero no es lo mismo que estar con un grupo. Estoy bien físicamente. Quiero empezar ya porque en poco tiempo hay un partido importante y espero estar disponible”.

Nuevo desafío. “Tengo muchas ganas. Por el equipo y por su historia. Ellos lograron algo muy importante que es subir a Primera División. Quiero dar el máximo para lograr el objetivo del equipo”.

El debut en Villarreal. “Me gustó. Estuve en el estadio. Ya sabemos cómo fue el partido y la expulsó condicionó. La Primera no es fácil, pero me gustaron las ganas que tiene el equipo. Lo más importante es el siguiente partido. Estamos preparados”.

Su meta como azul. “Estar bien y tener continuidad es mi objetivo. Las lesiones son parte del fútbol, pero el último año no he tenido la suerte de jugar muchos partidos. Poco a poco empiezo a tener confianza de nuevo y espero que eso sea positivo”.

Disponible. “Estoy para ayudar al equipo y esta semana entrenaré. No puedo gestionar quién juega, pero si el cuerpo técnico me ve preparado, jugaré. Pero si no, ya habrá partidos. Quiero seguir teniendo continuidad”.

Años en el fútbol. “Quiero aportar la experiencia que tengo. No solo en el campo. Soy una persona a la que le gusta que el equipo sea una familia, lo considero muy importante. Conozco a Cazorla, a Hassan, a Forés... Ellos saben qué tipo de jugador soy, tanto dentro como fuera del campo”.

Partido ante el Madrid. “Cada jugador tiene algo diferente para preparar un partido importante, pero todos somos conscientes de lo difícil que será jugar contra el Madrid. Sé que la afición de Oviedo está preparada para animar hasta el final”.