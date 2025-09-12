Asia sigue los pasos azules de su hermana Atlas desde Mallorca
Asia Guijarro Ponuick sigue los pasos de su hermana de Atlas y ya es socia del Real Oviedo desde sus primeros pasos. Asia nació el pasado 8 de julio en Palma de Mallorca y es socia desde el 31 del mismo mes. Sus padres, el mallorquín Ernesto y la canadiense Auden ya la han convertido al oviedismo.
