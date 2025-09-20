Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés

La Comisión Antiviolencia ha propuesto sancionar al Oviedo con 10.000 euros por el tifo en el Tartiere durante la final del play-off de ascenso ante el Mirandés, el partido en el que el conjunto azul certificó su regreso a Primera División.

Lo que ocurrió

El mosaico, que ocupó gran parte del fondo norte del municipal carbayón, fue pintado por el grupo de animación Symmachiarii. En la lona podían apreciarse las iniciales "SYM", aunque la letra M apenas era visible y lo que se distinguía era la S y la Y, aunque de una manera prácticamente anecdótica, puesto que aparecen muy pequeñas, a modo de firma, en la esquina inferior derecha. La presencia de estas siglas es lo que ha motivado la apertura del expediente, dado que la simbología de Symmachiarii no puede mostrarse en el estadio. El grupo fue incluido en 2018 en la lista de grupos violentos de la Comisión Antiviolencia. En aquel momento únicamente tuvieron conocimiento de la resolución sin posibilidad de defenderse en el procedimiento.

El procedimiento

Pero ahora, el problema llega por un tifo aprobado por club y grupo. Todos los mosaicos en el Tartiere deben pasar por un protocolo de validación previo. El grupo lo presenta al club, y este lo traslada al jefe de seguridad. Posteriormente, el material se revisa en coordinación con la Policía Nacional a través del coordinador policial designado para el partido. Solo tras este proceso puede autorizarse su uso. En el caso de la final contra el Mirandés, el procedimiento se cumplió de manera ordinaria: Symmachiarii entregó el tifo al Oviedo, el club lo trasladó a seguridad y Policía, y tras la revisión se dio luz verde para su utilización.

El partido

El tifo fue desplegado sin incidentes y el director del partido no reflejó nada en su acta. Tampoco se produjeron advertencias ni objeciones el día del partido. Sin embargo, meses después Antiviolencia ha decidido actuar de oficio y abrir expediente sancionador contra el Oviedo por permitir la presencia de simbología vinculada al grupo en el estadio.

De confirmarse la propuesta, el Oviedo deberá afrontar una multa de 10.000 euros. Symmachiarii insiste en que cumplió con el protocolo establecido y que en ningún momento recibió una negativa al despliegue de la lona.

Lo que viene ahora

En este tipo de procedimientos, la Comisión de Antiviolencia actúa de oficio y la propuesta de sanción recaerá en Delegación del Gobierno, que es el estamento encargado de instruir el caso y gestionar la sanción definitiva para que el CSD dicte sentencia firme. El expediente abierto contra el Oviedo se encuentra ahora en ese trámite, y en caso de resolverse en firme, será el club carbayón el que deba abonar los 10.000 euros.

