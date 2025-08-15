¡Se alza el telón! Empieza la Liga de Lamine, de Mbappé... Y de Santi Cazorla

Vuelve La Liga. La del rey Lamine Yamal. La del aspirante Mbappé. La del ambicioso Atlético. La de la recesión, los problemas de inscripción, el éxodo de talento y la que amaga con partidos en Miami, eso también. Y la de los nuevos, como el Real Oviedo, y los que no lo son tanto, como Santi Cazorla. El regreso del histórico conjunto carbayón 24 años después pone la nota de color a una competición que servirá para dirimir una vez más el pulso entre Madrid y Barça con el Atlético aspirando a sentarse a la mesa de los mayores. Esta vez, con argumentos para creerle.

La Liga echa a andar a las 19.00 con un Girona-Rayo, teloneros del Villarreal-Oviedo de las 21.30 horas, un partido lleno de significado: el club con mayor crecimiento en el siglo XXI recibe al que cayó más profundo en el nuevo siglo.

Al margen del romanticismo del Oviedo, La Liga servirá para comprobar si el atractivo proyecto de Flick tiene continuidad ahora, aunque sea sin una pieza capital, aunque pocos reparen en ello, como Íñigo Martínez. Y para ver si Xabi Alonso y sus pizarras magnéticas sustituyen con acierto a los obsoletos métodos de Ancelotti. El Madrid rejuveneciéndose y el Barça incidiendo en un estilo que nunca pasa de moda, así llegan los dos grandes.

Otros aspirantes y más pelea

Y está el Atlético, siempre lo está, pero esta vez con más presencia. Ha completado el mercado más ambicioso y todos miran ya hacia Simeone, que tiene tantos recursos como excusas ha empleado en los últimos tiempos. No es favorito el Atleti, pero debe pelear por saltarse el orden establecido.

Junto a la pelea por la pieza mayor, la de Europa, con tanta plaza en juego muchos son los que quieren animarse. Y está la pugna más agónica, esa que acaba con las uñas y quita horas de sueño. La de la permanencia. A la que se apunta, por supuesto, el Oviedo en un primer año que siempre pesa a los nuevos.