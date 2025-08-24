Alonso: "Cazorla es un jugador y un compañero espectacular"

"Esta semana no he hablado con él porque me he centrado más en trabajar. De Santi tengo un recuerdo espectacular, no solo como jugador, también como compañero. Recuerdo la Eurocopa de 2008. La gente le tiene mucho cariño. Es un jugador espectacular y estoy muy contento por él, por todo lo que ha hecho y porque sea un referente en Oviedo. Mañana hablaré con él". Son las palabras de Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid y excompañero de Cazorla en la selección española. Juntos ganaron dos Eurocopas y ahora se enfrentan como rivales, aunque uno de ellos, el medio azul, todavía sigue con las botas puestas.

Alonso analizó ayer en rueda de prensa el duelo ante el Oviedo (Tartiere, 21.30 horas) y comenzó analizando la importancia de un partido que hacía 24 años que no se jugaba. "Seguro que para el Oviedo es un partido especial porque vuelven a Primera, me alegro por ellos. Y en el primer partido en su casa vamos nosotros. Para el Madrid es muy importante para seguir creciendo, para ser competitivos, da igual donde juguemos porque hay que dar un buen nivel", dijo el tolosarra.

El vasco tuvo palabras para Mastantuono, nuevo fichaje blanco, del que afirmó: "Le veo bien. Tuvo buen impacto y buena energía ante Osasuna. Tiene opciones como todos de poder jugar. Parece que lleva más tiempo del que lleva con nosotros y le veo con una sonrisa más que con preocupación. Creo que puede jugar en la última línea o como enganche. En River jugó de 10 o de enganche y se fue acomodando como extremo. Tiene calidad para jugar en ambas posiciones. Tiene movilidad y la capacidad de asociación. Le gusta relacionarse con los jugadores que tiene a su alrededor. Puede hacerlo. No como doble pivote, pensamos que un poco más para arriba".

Xabi también habló de la situación de Rodrygo y de Vinícius. En el caso del primero fue muy escueto: "Para mí la temporada ha empezado ahora porque en el Mundial de Clubes había hasta otra plantilla. Todas las decisiones del once son mías y del cuerpo técnico. Y, por supuesto, he hablado con Rodrygo". Preguntado por las dudas que genera el segundo, también sorteó la pregunta: "El contexto del Mundial de Clubes es diferente. La temporada acaba de empezar y las estadísticas hay que cogerlas con pinzas. Cuento con todos los jugadores y cualquiera puede ser importante en el equipo. Veo bien a Vinícius, llevamos poco tiempo y estamos empezando. Todos están con muchas ganas y con buena predisposición", zanjó Alonso, que se reecontrará esta tarde con uno de sus compañeros de selección. Con Cazorla levantó dos títulos europeos, y ahora tratará de ganarle desde el banquillo, aunque los azules no lo pondrán fácil. n