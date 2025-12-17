Almada aterriza en Oviedo con ganas de 'dar guerra': "Los futbolistas están golpeados y son los primeros que quieren revertir la situación"

El uruguayo Guillermo Almada ya habla como entrenador del Real Oviedo y lo hace desde una idea simple y con filo. "Trataremos que la gente se sienta representada y convencerla con nuestro juego", ha afirmado el técnico uruguayo en su puesta de largo, una comparecencia de tono directo en la que ha insistido en que ganar será "un bálsamo" para un vestuario "golpeado", pero que tiene ganas de "revertir la situación". El Tartiere pide respuestas desde.

El desafío

Tras un inicio de temporada decepcionante —decimonoveno en LaLiga con diez puntos—, Almada se presenta en Oviedo como un soplo de aire fresco. El ex del Real Valladolid ha admitido en su primera comparecencia como azul que al llegar se ha encontrado con un vestuario "golpeado", y ha enmarcado su fichaje como un intento de "recuperar la alegría" de toda la familia oviedista. Su propuesta pasa por un equipo valiente, protagonista y con presión alta, una receta que, ha advertido, necesita tiempo para automatizarse, aunque la clasificación no lo regale.

Un fichaje con historia

El movimiento para llevar al uruguayo al Tartiere ha sido rápido y con acento mexicano. Almada ha explicado que todo se ha acelerado por el conocimiento previo con Jesús Martínez y Martín Peláez (propietario y presidente del Real Oviedo) y por su pasado en Pachuca, el corazón del Grupo propietario del club. En Valladolid, su marcha ha dejado ruido y malestar.

Así fue el primer entrenamiento de Guillermo Almada con el Real Oviedo / Irma Collín / LNE

Sin embargo, la operación también tiene un componente económico. El Valladolid percibirá una compensación por la salida del entrenador y el cierre de la negociación se ha sellado con un acuerdo por el que Kenedy deja el club pucelano y pone rumbo a Pachuca.

Hoja de ruta

En su primera intervención, Almada ha aprovechado para poner varios nombres sobre la mesa. El nuevo técnico oviedista ha avalado a Salomón Rondón y se ha mostrado convencido de que "recuperará el nivel y volverá a ser un goleador". Además, ha destacado la figura de Santi Cazorla como "emblema" y ha adelantado que Viñas será utilizado como nueve. La reconstrucción, ha repetido, empieza por jugar mejor que el rival y sostenerse también desde lo anímico.

El uruguayo ya ha dirigido su primera sesión en El Requexón, junto a su segundo Darwin Quintana, y ha tomado las riendas de un equipo que ya ha cambiado tres veces de entrenador. "Estoy convencido de sacar al club de esta situación difícil", ha remarcado. Su primer reto como oviedista pasa por vencer este fin de semana al Celta en el Carlos Tartiere. De lograrlo, los carbayones sumarían su segunda victoria en casa esta temporada y empezarían el 2026 con las pilas cargadas.