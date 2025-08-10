Álex Cardero, a la espera del Mirandés: el club jabato también valora otras opciones

Álex Cardero tiene su futuro a medio plazo asegurado con el Oviedo, aunque aún no sabe en qué equipo jugará el año que viene. Ya tiene un acuerdo para renovar por dos años más otro opcional (dependiendo del rendimiento deportivo) y la idea del club azul es cederlo a Segunda para que se siga fogueando. El Mirandés se posicionó como el club más interesado, una opción que gustaba tanto al futbolista como al Oviedo, aunque la operación no se ha concretado aún.

La tardanza entre las partes para renovar el contrato, paso previo a la salida en forma de cesión, ha hecho que el Mirandés active otras alternativas para el puesto. De hecho, fuentes conocedoras de la situación aseguran que Cardero ya no es la única opción jabata para reforzar la media punta. El préstamo a Miranda aún no está descartado pero podría depender de otras operaciones. Lo que sí tiene asegurado el canterano es un futuro a medio plazo en el club carbayón.

En busca de minutos

Ahora, Cardero buscará un paso adelante en Segunda, con la tranquilidad de tener asegurado su futuro a medio plazo en el Oviedo. La idea es que siga creciendo en un club que le ofrezca protagonismo, y el Mirandés parece ideal, por eso esa es la preferencia. Como sucedió el pasado año, y en realidad en las temporadas anteriores, Anduva es un escenario ideal para los futbolistas a préstamo que buscan demostrar su talento en Segunda. Es por esto por lo que el Oviedo prefiere al Mirandés a otros equipos de la categoría, pero está abierto a otras opciones.

A pesar de no haber logrado hacerse un hueco como titular en los planes del Oviedo, Cardero es un futbolista con buen cartel en el fútbol nacional. Ya la pasada temporada, llegaron peticiones por su préstamo a las oficinas azules, pero el club decidió ignorarlas. El Huesca y el Barça B fueron los que preguntaron entonces por la situación del atacante ovetense.