Agirrezabala no se entrena con el Valencia
El portero del Valencia, rival del Oviedo el lunes, Julen Agirrezabala no se entrenó ayer con el resto del grupo por gestión de esfuerzos, según ha explicado el club. El meta, que no estuvo en el entrenamiento por unas "ligeras molestias", espera estar en el choque de Mestalla ante los azules.
Vía: La Nueva España
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...