Agirrezabala no se entrena con el Valencia

El portero del Valencia, rival del Oviedo el lunes, Julen Agirrezabala no se entrenó ayer con el resto del grupo por gestión de esfuerzos, según ha explicado el club. El meta, que no estuvo en el entrenamiento por unas "ligeras molestias", espera estar en el choque de Mestalla ante los azules.

Vía: La Nueva España