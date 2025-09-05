Aarón Escandell, portero del Oviedo: "No estamos de paso en Primera División, estamos para quedarnos"

El portero Aarón Escandell analiza el inicio de temporada del Real Oviedo, en el que él ha sido uno de los más destacados tras el ascenso a Primera División. Tras el último entrenamiento de la semana y ante un pequeño descanso por el parón de Primera División, Escandell se muestra optimista con el objetivo de la permanencia del equipo azul en la máxima categoría.

¿Cuánta presión se han quitado de encima con la victoria del sábado pasado?

"Es verdad que nos hemos quitado un poquito ese peso de encima, de puntuar o de sumar. Mejor que sean tres que en un punto. Con la victoria del otro día es bastante evidente que nos hemos quitado ese peso de encima y que la gente ya ahora está más tranquila, sin tanto nerviosismo, sobre todo después del calendario que nos ha tocado al principio".

Ha comenzado en un gran estado de forma

"Es verdad que he tenido trabajo, pero como todo el mundo, todo el equipo ha tenido trabajo en estas primeras jornadas. Es mérito de todos, cuenta tanto el trabajo mío como el del delantero; es todo un trabajo colectivo, esto es un equipo, no se trata de individualidades, sino de colectivo. Cuanto estemos mejor todo el mundo, mejor van a ir las cosas.

¿Ha encontrado muy cambiada la categoría de sus últimas actuaciones en Primera a las de ahora?

"Te pongo en comparación con la temporada pasada, se nota mucho la categoría en el sentido de que aquí no puedes perdonar nada ni regalar nada y los regalos se pagan caro, como pasó en la jornada con el Real Madrid que tuvimos un par de pérdidas y nos costó caro cuando mejor estábamos, y eso es un poco el pequeño reflejo de la Primera División".

Es el portero más valorado del fútbol europeo en este inicio de temporada...

"Sinceramente no me di cuenta hasta que me lo pasaron. Cuando salgo de aquí intento desconectar lo máximo posible, no solo del fútbol sino en general, porque si no entras en un círculo que nunca sabes. Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, insisto, si estoy ahí es gracias a mis compañeros y gracias al trabajo.

¿Cómo ve los refuerzos defensivos?

"Muy bien, la verdad, con Carmo hemos tenido solamente un entrenamiento previo a la Real Sociedad y el día del partido, ya se tuvo que ir con la selección pero es un muy buen tío y tiene una planta que te impone. A Eric (Bailly) ya lo conocemos todos de la Liga, de cuando jugó el Manchester United, es un tío conocido y que tiene mucha experiencia. Tenemos muy buena comunicación en general con todos. Se han acoplado todos tan bien porque hay un grupo humano tan bueno y tan generoso..., algo que pienso que es esencial.

Queda lejos, pero qué nos cuenta del próximo rival, el Getafe

"Se enfoca sobre todo con el plan del partido que vaya a hace el míster ese día o durante la semana, trabajarlo al 100% y sobre todo ir allí, un campodifícili, un equipo al que es difícil crearle ocasiones o es difícil atacarles porque es un equipo muy compacto, muy junto y que cuando salen atacan muy bien ellos. Aparte es un equipo que lleva muchos años en Primera y está consolidado con su entrenador. Levan muchos años juntos y eso se nota. Pero nosotros vamos con la máxima ilusión, con ganas de puntuar allí y seguir en la misma dinámica que venimos en estas jornadas atrás.

¿Más tranquilidad tras la primera victoria y el cierre del mercado?

"Para la dirección deportiva sí que es un poco más de tranquilidad para ellos, aunque es verdad que si hay fichas libres dicen, no en este caso aquí, sino en general, que si hay fichas libres y jugadores libres pueden venir en cualquier momento, ¿no? Pero, al margen de eso, nosotros tenemos la plantilla cerrada, estamos muy contentos con todos los nuevos que han venido y con los que se han quedado y todo el mundo quiere aportar su granito de arena. Estamos focalizados en el próximo partido, que es el del Getafe".

¿Viene bien este parón para trabajar con más tranquilidad?

"Sí, por supuesto, mira, por ejemplo Javi López que llegó también el mismo día del partido de la Real Sociedad, le viene muy bien este parón para conocer a la gente, al equipo, para conocer lo que pide el míster, más o menos jugamos y cómo jugamos tácticamente, le viene bien para coger sensaciones".

¿Se están asentando en Primera?

"Sí es verdad que nos pasó en la jornada 1 una cosa, en la jornada 2 nos pasó otro tipo de cosa y ya en la jornada 3 fuimos en plan, vale, volvemos a empezar y vamos de verdad. A ver, nosotros hemos ido de verdad desde el principio, pero nos pasó eso, que nos han vacunado o hemos tenido esas dos primeras jornadas de integración, digamos. Pero nosotros nos fuimos muy jodidos en Villarreal y muy jodidos contra el Madrid aquí en casa porque si no llega a pasar lo que pasó quizás hubiésemos rascado algo, pero bueno, después se solventó con la victoria en casa contra la Real Sociedad; empezamos de menos a más pero al final conseguimos los tres puntos y eso es lo más importante".

¿Se nota el salto de calidad en la plantilla?

"Claro que se nota, la defensa del otro día es la misma que la de la temporada pasada, pero se nota que hemos mejorado en el sentido de que si no se puede jugar, no se puede jugar, si hay que despejar, despejamos. El año pasado es verdad que éramos un poquito más atrevidos, este año yo pienso que hay que ser un poco más eficaces tanto atrás como adelante porque a lo mejor necesitamos llegar una y meter una. Esto es Primera División y a lo mejor juegas contra un equipo que te somete, te somete y cuando llegas tú la metes. Esto es Primera y el entrenador nos ha dicho que nosotros no estamos de paso, ya lo hablamos, no estamos de paso sino que queremos quedarnos y para ello el míster y el equipo están trabajando".

¿Se ha cerrado el capítulo Hassan?

"Eso es una cosa que se queda internamente, se habló internamente con los capitanes, se habló también con el míster y Hassan ha pedido disculpas, lo ha hecho también públicamente y pienso que eso también hay que valorarlo. Él está súper arrepentido, de hecho enseguida se dio cuenta y hoy ha sido uno más, capítulo cerrado, ahora él quiere entrenar, esforzarse igual que todo el equipo y ya está. No hay más, se ha resuelto internamente".