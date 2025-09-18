Aarón Escandell evita las comparaciones: "No vine para medirme con nadie, llegué para ser yo mismo y tratar de hacer historia"

Aarón Escandell ha sido elegido como el mejor jugador del mes de agosto. El guardameta azul ha cuajado un inicio de temporada brillante, siendo uno de los hombres destacados de la Primera División española.

El premio. “Dar las gracias a todos los que piensen que soy el mejor jugador de agosto. Es algo de todos. Todos me han ayudado a que esté bien y así seguiré. Trabajaré para estar al mejor nivel”.

La adaptación. “Más allá de adaptarse es el salto de categoría. Estamos muy unidos y estamos convencidos de que le daremos la vuelta a la situación para dar alegrías. Creemos en la idea del mister y pienso que cuando entrenamos se ve la buena dinámica que hay. El nivel es muy bueno”.

El próximo rival. “Es un rival diferente, tiene unos buenos hábitos a la hora de la salida del balón, no le gusta rifarlo. Estamos preparando nuestro partido y creemos que podemos hacerles daño y poder ir allí a ganar. El año pasado era un rival directo y este año lo mismo. Estaremos luchando por lo mismo, al menos a priori. Pero nosotros miramos a los rivales por igual. Estamos enfocados en el Elche”.

El Elche. “No tenemos presión. Nadie nos ha dicho que debamos ganar porque luego venga el Barça. Nadie es superior a nadie porque somos once contra once y nadie es un extraterrestre. No se trata de un deporte individual. Dejando de

Superar las espectativas. “Cuando llegué aquí me hablaron maravillas de Leo. Es un gran chico. Nunca me obsesioné con ser mejor que él. Cada uno somos nosotros. No quise ponerme a su altura ni superarlo sino ser yo mismo y disfrutar. Llegué con la intención de hacer historia y me lo marqué como objetivo. Así se consiguió. Estoy muy feliz aquí y la gente es muy agradecida. Es mérito de todos. Yo no he superado a nadie porque Leo dio muy buen nivel. No hay comparaciones”.

El duelo ante el Getafe. “El otro día no era el momento de jugar tan directo. Jugamos con Álex que nos sirve mejor al espacio. El otro día fue un partido raro. Es inhumano jugar a esas horas con el calor. A nosotros nos pagan por esto y poco podemos hacer. Tenemos a varios jugadores a los que falta por conocer, pero cada vez nos fluye más la salida de balón. El mister nos ha exigido mucho y así lo estamos trabajando”.

Los centrales. “No sé si habrá cambios en la zaga, eso se lo dejo al mister. Carmo jugando por la izquierda es mejor, pero Calvo ha jugado siempre por la izquierda y está más que acostumbrado. Se tratará de competir”.

Portería a cero. “Si me pongo a ver si voy a encajar o no entras en una pelea de la que no sales. No es como la temporada pasada, que sí lo mirabas más. Este año será más complicado. Prefiero encajar 70 goles, pero salvar la categoría. El mister ha corregido las jugadas a balón parado”.

Vía: La Nueva España