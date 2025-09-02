25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera

25 futbolistas más la ayuda del Vetusta, una plantilla amplia y con alternativas. Aunque la sensación del mercado estival es que el Oviedo apuntó más alto de lo que pudo concretar, lo cierto es que Paunovic tiene en sus manos un plantel ampliamente remodelado, 11 fichajes, para la exigencia de una competición de tanto nivel como la Primera española. Estos son los 25 soldados a servicio del serbio.

Aarón, indiscutible.

La meta es la posición más clara hoy por hoy. Se mantiene Aarón, uno de los protagonistas de la pasada temporada y que ha empezado con aún mejor pie. Es el titular, sin dudas. Para competir con él ha llegado Moldovan, cedido por el Atlético que dejó algunas dudas en pretemporada. La Copa parece la ocasión para mostrarse.

Cambios tardíos en la zaga.

Buena parte de la defensa continúa respecto al pasado curso. De hecho Vidal, Costas, Calvo y Rahim han sido titulares habituales, con Luengo como un complemento más. Sigue también Lucas, lesionado de momento. Para el centro se ha apostado por experiencia internacional: Eric Bailly (Villarreal) y David Carmo (Forest), acostumbrados a las grandes competiciones y ue llegaron avanzado el mercado.. Para la banda zurda, Javi López, cedido por la Real, competirá por el puesto.

Un belga para mandar.

La línea de medios es una mezcla entre la continuidad de los Sibo, Cazorla y Colombatto y los fichajes de caras nuevas como Alberto Reina (Mirandés), Dendoncker (Aston Villa), Ilic (Estrella Roja) y Ovie Ejaria (sin equipo). El que mejor ha entrado en la competición es el belga, anotando el primer gol de la competición y confirmando que será básico en los planes desde el primer día.

Extremos con picante.

Hassan sigue siendo la referencia en la banda, como demostró ante la Real, y Chaira seguirá percutiendo en la izquierda. Ha llegado Brekalo, ex de la Fiorentina, para buscar minutos, y está el caso de Brandon Domingues, beneficiado por la ausencia de otro delantero.

Arriba, experiencia.

La que aporta Salomón Rondón, llegado desde el Pachuca por deseo del máximo accionista. En realidad, todo lo del área es cosa de Jesús Martínez, porque Fede Viñas también es de su propiedad y Álex Forés llega cedido en una operación impulsada por él.