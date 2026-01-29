La Zurich Maratón Donostia-San Sebastián abre inscripciones para 2026

as inscripciones para la Zurich Maratón Donostia-San Sebastián y su 10K ya están abiertas. La ciudad se prepara para recibir a corredores de todas las edades y niveles el próximo 22 de noviembre, en una prueba que combina deporte, paisaje y experiencia urbana. Con el mar como compañero de cada zancada y el ambiente de sus calles empujando a los participantes, la maratón se ha consolidado como un clásico imprescindible del calendario nacional.

San Sebastián no es una carrera más: cada kilómetro está diseñado para disfrutarse y vivirse antes, durante y después de la prueba. Los 42K de la maratón y los 10K de la carrera popular ofrecen a los runners la oportunidad de sentir la ciudad de otra manera, con un recorrido que combina exigencia deportiva y belleza urbana, además de la calidez de su público.

La maratón vasca mantiene su reputación de prueba rápida: en 2025, un 73% de los participantes cruzó la meta por debajo de las 4 horas, un dato que refleja la posibilidad de lograr marcas personales en un recorrido que combina exigencia y belleza urbana. Por tercer año consecutivo, la Zurich Maratón Donostia-San Sebastián forma parte del circuito “Las 5 Grandes” de Zurich, junto a Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla, reforzando su prestigio y visibilidad dentro del panorama nacional.