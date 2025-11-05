Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán de Nueva York, ama el running y corre maratones

Zohran Mamdani acaba de hacer historia al convertirse en el nuevo alcalde de Nueva York, elegido el 4 de noviembre de 2025. A sus 34 años, este político demócrata de origen ugandés y ascendencia india se convierte en el primer alcalde musulmán y el más joven en más de un siglo en liderar la ciudad.

Su victoria frente a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa simboliza un relevo generacional y un giro hacia políticas centradas en la vivienda y el coste de vida.

Mamdani y su afición al running

Pero más allá de la política, Mamdani tiene otra pasión: el running. Ha corrido dos veces la Maratón de Nueva York, una experiencia que él mismo ha descrito como "un ejercicio de disciplina y comunidad".

En 2022 completó los 42 kilómetros en 6 horas, 4 minutos y 52 segundos, y en 2024 rebajó su marca hasta 5 horas, 38 minutos y 10 segundos, según los registros oficiales de la prueba.

Durante su primera maratón llamó la atención al correr con una camiseta que decía "Eric Adams Raised My Rent!", en alusión crítica al entonces alcalde.

Hoy, tres años después, ese corredor comprometido se ha convertido en el sucesor de Adams y en una de las nuevas figuras más carismáticas del progresismo estadounidense.

Mamdani resume así su filosofía: "Correr me enseñó que ningún cambio llega de golpe. Se construye paso a paso, kilómetro a kilómetro". Ahora, le toca aplicar esa resistencia —y constancia— al asfalto político de Nueva York.