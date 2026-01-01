Zegama, Transgrancanaria, UTMB y Hardrock, las grandes batallas del trail en 2026

La temporada 2025 dejó claro que el trail no se ha estancado. En Estados Unidos, Caleb Olson firmó la segunda mejor marca de la historia en Western States 100 (14 h 11 min) y antes voló en la Transgrancanaria Classic 126 km, donde batió el récord del recorrido en 12:17:25. Con apenas 29 años, el estadounidense ya sueña con asaltar pruebas más técnicas y no descartó enfrentarse por primera vez a UTMB. Su versatilidad hace pensar que puede volver a ser protagonista en 2026 en Chamonix.

La Western States 2025 también supuso el regreso de Kilian Jornet. El catalán regresó a esta carrera 13 años después y logró un meritorio tercer puesto (14 h 19 min). En una entrevista posterior reconoció que mejoró más de una hora su tiempo de 2011 y que la salida rápida le obligó a regular. Tras su lesión de 2024, su consolidación como padre y su nueva estrategia de entrenamientos, muchos esperan verle de nuevo en Zegama, donde se ha impuesto diez veces, o peleando por Hardrock y UTMB. Con 38 años, su motivación será clave.

Entre las mujeres, Katie Schide fue la gran protagonista. Ganó el título mundial de trail largo en Canfranc (82 km) dominando de principio a fin después de destrozar el récord femenino de Hardrock 100 con 25 h 50 min. La estadounidense/francesa ha anunciado que su objetivo en 2026 es el triplete: repetir triunfo en Hardrock, pelear por la general de la UTMB World Series y acudir al Mundial. Su gran rival será Courtney Dauwalter, que a pesar de ceder el liderato en UTMB 2025 a Ruth Croft sigue siendo una de las corredoras más consistente del ultratrail; el duelo entre ambas en Chamonix podría ser histórico.

Las carreras de trail españolas, al rojo vivo

España será uno de los epicentros del trail mundial. En Zegama-Aizkorri 2025, la donostiarra Sara Alonso dominó desde el inicio y ganó en 4:27:25. Su agresividad y juventud la sitúan como candidata en 2026, aunque tendrá que lidiar con la suiza Judith Wyder y la emergente Malen Osa, tercera en 2025. En categoría masculina, la victoria fue para Elhousine Elazzaoui, pero se espera el regreso de Jan Torrella, joven catalán que brilló a final de esta temporada y que puede dar la sorpresa si las distancias se alargan.

El Trail 100 Andorra evidenció la buena forma de Pau Capell, que compartió la segunda plaza en el 105 km tras el francés Valentin Bénard. Capell, campeón de UTMB 2019, sueña con reencontrar su nivel tras varias temporadas irregulares y utilizará carreras como Camí de Cavalls –donde Pablo Ibáñez (18 h 45 min) y Laia Díez (24 h 40 min) fueron los más rápidos en 2025– para afinar su resistencia. Otra cita catalana, la Ultra Pirineu, coronó a Jonathan Albon (10 h 40 min) y Anna Ongaro (12 h 58 min); para 2026, la organización planea un trazado más técnico y se espera la participación de corredores como Malen Osa o Marc Bernades.

El UTMB Val d’Aran 2025, que este año volvió a ser Major europeo, vio triunfar al francés Arthur Joyeux‑Bouillon (16 h 25 min) y a la belga Laura Van Vooren (20 h 26 min) en el VDA de 163 km. Si repiten en 2026, se encontrarán con una participación más nutrida de élite –incluido un posible debut de Olson– ya que la prueba repartirá doble puntuación para Chamonix. La carrera hermana Transgrancanaria mantendrá su condición de clásica y, tras el récord de Olson y de Henriette Albon en la edición 2025, podría atraer a corredores africanos y asiáticos.

Expectativas globales

A nivel internacional, Hardrock seguirá siendo territorio de expertos en alta montaña. El francés Ludovic Pommeret (22 h 21 min) dominó en 2025 gracias a su eficiencia a gran altitud, pero para 2026 se rumorea una participación simultánea de Jim Walmsley y Jornet, lo que daría un duelo histórico. En UTMB 2025, Tom Evans (19 h 18 min) y Ruth Croft (22 h 56 min) fueron los campeones; sin embargo, la atención mediática estuvo en el abandono de Dauwalter y en la remontada de Kilian, que completó la vuelta en 14 h 19 min tres semanas antes en Estados Unidos. Para 2026, se espera el regreso de Pau Capell y la presencia de nuevos talentos americanos como Caleb Olson o Chris Myers.

En conclusión, el trail de 2026 será un cruce de generaciones. Veteranos como Jornet y Capell buscarán ampliar su leyenda; figuras consolidadas como Walmsley, Dauwalter y Schide defenderán su hegemonía, y jóvenes como Olson, Sara Alonso, Malen Osa o Jan Torrella apuntan a agitar el tablero. Las carreras claves –Zegama, UTMB Val d’Aran, Transgrancanaria, Camí de Cavalls, Ultra Pirineu, UTMB, Hardrock y Western States– serán el escenario donde descubriremos quién se lleva la corona del trail.