¿Qué es Zegama y por qué todos quieren correr este maratón de montaña?

La Zegama-Aizkorri es un maratón de montaña único en España. Cada mayo, este pequeño pueblo de Gipuzkoa se transforma en algo difícil de explicar a quien no lo ha vivido: el epicentro mundial del trail running, una cita que mezcla deporte de élite, cultura vasca y una atmósfera que no existe en ninguna otra prueba del planeta. Miles de corredores sueñan cada año con conseguir un dorsal. La mayoría no lo logra.

Zegama está enclavada en el corazón de Gipuzkoa, y la carrera discurre por el Parque Natural de Aizkorri-Aratz: un paisaje salvaje, empinado y de una belleza que corta la respiración antes incluso de que lo hagan las subidas. 42,2 kilómetros y 2.736 metros de desnivel positivo —con el Aitxuri como techo a 1.551 metros sobre el nivel del mar— bastan para entender por qué la llaman la catedral del trail running.

¿Por qué Zegama es la carrera más deseada?

Cuenta con los aficionados más dedicados en el mundo del trail. La subida a Sancti Spiritu, en el kilómetro 8, se convierte en una caldera humana.

Miles de personas forman un pasillo estrecho mientras gritan, animan y empujan con el alma. Si cierras los ojos, parece Alpe d’Huez... pero con barro.

"Zegama es Zegama: la frase que lo resume todo. Es complicado encontrar un ambiente así en algún lugar del planeta. Ni siquiera UTMB Montblanc llega a vivir algo similar a lo que se vive en esta mítica subida que suele decidir al vencedor de la prestigiosa txapela.

Además, cuenta con una participación de élite de nivel mundial. Zegama es parte de las Golden Trail World Series, lo que asegura la presencia de los mejores del mundo.

El insuperable Kilian Jornet ha conquistado Zegama hasta en once ocasiones, la última el pasado 2024. No estará en 2025, pero su legado es eterno.

Otros grandes nombres internacionales que han participado en la prueba vasca son los de Maude Mathys, Rémi Bonnet, Stian Angermund, Nienke Brinkma.

"Correré Zegama aunque no sea competitivo, para acabar en 4, 5 o 6 horas" Kilian Jornet — Corredor de trail

Un privilegio correr Zegama

Otra particularidad de Zegama es que solo unos pocos populares pueden conseguir dorsal. Cada año se inscriben más de 11.500 personas al sorteo, y entran poco más de 200. Eso hace que correr esta mítica prueba sea aún más legendario.

Desde la salida en Zegama hasta las cumbres de Aizkorri, el trazado combina tramos técnicos, subidas durísimas y descensos veloces. Todo ello, con vistas espectaculares del País Vasco.

Sin duda, una de las señas de identidad es el terreno: húmedo, fangoso, impredecible. Hay años donde incluso caminar cuesta. Eso no impide que se batan récords, como el del propio Kilian en 2022 con un tiempo de 3.36.40. ¿Verlo en 2025? Se antoja complicado.

El récord femenino en la Zegama-Aizkorri lo posee la neerlandesa de 31 años, Nienke Brinkman, con un tiempo de 4:16:43. Lo logró en la edición de 2022.

Si te apasiona el trail, amas el sufrimiento épico y sueñas con correr entre gritos en la montaña… entonces sí. Pero recuerda: Zegama no se corre, se sobrevive.

Zegama es pasión, épica y comunión con la montaña. Es una experiencia única que solo se vive una vez en la vida. Por eso todo el mundo quiere correrla.