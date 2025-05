"Zegama no es una carrera de trail más"

Después de la gira asiática de las Golden World Trail Series que la ha devuelto a la élite mundial del trail, Sara Alonso (San Sebastián, 1996) aterriza en Zegama con una mezcla de ambición, realismo y calma. "Es uno de los grandes objetivos del año. Quiero pelear el podio", afirma sin rodeos. La guipuzcoana lo dice con la serenidad de quien ha vivido en los últimos dos años lo mejor y lo peor del deporte.

El año pasado, Sara se quedó a 24 horas de tomar la salida en Zegama por una neumonía bilateral. "Fue un mazazo", confiesa en Ingrávidos, el podcast en el que compartió sensaciones días antes de regresar a "la carrera de las carreras". Sin embargo, lo transformó en motivación. Se centró en nuevas metas, como la OCC en Chamonix o el Campeonato de España de ciclismo. "Me busqué otros objetivos para no venirme abajo", resume.

Y funcionó. Su rendimiento en Asia ha sido excepcional en este 2025: victoria en Japón y cuarta posición en China, batiéndose con algunas de las mejores atletas africanas del momento. "Llegué con dudas, pero he vuelto con un chute de autoestima que te cagas", admite entre risas.

Este fin de semana le espera su última prueba antes de Zegama. Se trata de la carrera de Il Golfo dell’Isola, en Noli, Italia, con 26 kilómetros de recorrido y más de 1.400 metros de desnivel positivo. En tierras italianas, Alonso defiende su liderato en el circuito de la élite del trail.

La clave, según ella, ha sido la constancia en el entrenamiento y el trabajo en velocidad: "Hoy en día, si no entrenas el asfalto, no hay nada que hacer. Todas corremos más rápido".

El reto de Zegama: técnica, desnivel y emoción

Sara no oculta que Zegama-Aizkorri es algo distinto. "No es una carrera más del calendario", dice. “Es más larga, más técnica y con más desnivel que otras pruebas del circuito Golden Trail Series. Y aunque ahora las carreras se estén volviendo más rápidas, Zegama sigue siendo ‘la aldea de los galos'".

Lo cierto es que su preparación ha cambiado: ha añadido volumen, tiradas de más de tres horas y trabajo específico de nutrición. "Ya no es solo correr rápido. Hay que aguantar, hay que saber alimentarse. Es otro deporte", explica.

Entre sus rivales estarán Judit Wyder, Malen Osa, Clementine Geoffray, la estadounidense Bailey Kowalczyk y la incógnita de la keniata Joyline Chepngeno, que debuta en esta prueba tras asombrar al mundo en Sierre Zinal el pasado año.

Sara sabe lo que hay: "Miras la lista de salida de Zegama, Sierre Zinal o Austria y hay 15 buenísimas. Aunque estés en forma, igual te quedas fuera del top 5. Pero no pasa nada. Yo lo voy a seguir intentando. Zegama se gana a base de intentarlo, como hizo Manu Merillas".

El impacto de su canal de Youtube

Más allá del rendimiento, Sara también se ha convertido en una de las atletas más mediáticas del trail. Su canal de YouTube, donde documenta entrenamientos, carreras y su día a día, ha sido un acierto: "Lo hago por gusto. Me gusta comunicar, me gusta contar lo que vivo. Si ayuda a las marcas, bien, pero no lo hago por dinero. Lo hago porque me divierte".

Con la madurez que dan los baches y las victorias, Sara ha aprendido a gestionar las expectativas. "He sido muy realista. Si antes estaba para el top 10, no me frustraba por no estar en el podio. Ahora que me veo con ellas, voy a intentarlo". Y no lo dice desde la presión, sino desde la convicción.

Después de Zegama, su calendario incluirá solo dos grandes retos más: OCC y el Mundial de Canfranc, ambas en formato maratón y con altísimo nivel. "Van a ser dos señoras carreras, así que después de Zegama toca un buen descanso".

Zegama siempre ha sido tierra de épicas, de emoción cruda y de historias humanas como la de Kilian Jornet. Y en 2025, Sara Alonso llega no solo como una de las mejores corredoras del país, sino también como una mujer que ha aprendido a mirar de frente a los retos… y a volver cuando nadie lo esperaba.