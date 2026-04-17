Zegama enciende la mecha: así arranca la Golden Trail World Series más feroz de su historia

Falta un mes para que arranque una de las temporadas más potentes que se recuerdan en el trail running internacional. La Golden Trail World Series 2026 levantará el telón el 17 de mayo en Zegama-Aizkorri, una prueba icónica que además celebra su 25 aniversario y que volverá a situar a España en el centro del calendario mundial. Desde ahí comenzará un recorrido de ocho carreras que desembocará en la Gran Final del Muju Trail, en Corea del Sur, los días 24 y 25 de octubre.

El cartel impresiona. Más de 25 nacionalidades estarán representadas en un circuito que reunirá a vigentes campeones, ganadores de la general, campeones del mundo, atletas olímpicos y una nueva generación que ya pide paso. Los datos de preinscripción explican por sí solos la dimensión del salto: el Top 10 masculino presenta una media de 932 puntos ITRA y el femenino alcanza los 801, cifras que disparan la exigencia competitiva y confirman que entrar arriba ya no será suficiente para garantizar protagonismo.

En la categoría masculina, el gran foco vuelve a apuntar a Elhousine Elazzaoui. El marroquí de Nnormal defiende corona tras firmar en 2025 una campaña perfecta, con 1.000 de 1.000 puntos, y llega con la posibilidad de conquistar un tercer título consecutivo. Sería un registro histórico. Elazzaoui, además, abrirá su curso precisamente en Zegama, carrera que ya ganó el año pasado. Pero esta vez la oposición vuelve a ser enorme.

El cartel de atletas élite para esta temporada en las Golden / GTWS

La principal amenaza habla acento keniano. Philemon Kiriago, Patrick Kipngeno y Michael Selelo Saoli, del Run2gether On Trail, forman un bloque capaz de romper cualquier pronóstico. Kipngeno persigue de una vez por todas una general que se le ha escapado tras tres subcampeonatos seguidos, mientras Kiriago enlaza tres terceros puestos consecutivos y mantiene su cartel de campeón del mundo en distancia clásica.

También aparecen nombres como Timothy Kibett, Christian Allen, Taylor Stack, Davide Magnini, Alain Santamaría o Joey Hadorn, en una lista que eleva el nivel medio del circuito como pocas veces se ha visto.

Madalina Florea, la rival a batir

En mujeres, Madalina Florea afronta el reto de defender el título después de la mejor temporada de su carrera. La rumana encontró en las GTWS el escaparate definitivo para consolidarse en la élite del trail y en 2025 convirtió esa regularidad en su primera general. Para preparar 2026 ha trabajado durante tres meses en Kenia, buscando un punto más de consistencia para resistir un bloque de rivales de altísimo voltaje.

Porque la pelea femenina también se endurece. Joyce Njeru, Maude Mathys, Sophia Laukli y Nienke Brinkman regresan o reaparecen con argumentos de sobra para discutir el mando, mientras corredoras como Sara Alonso, Rosa Lara Feliu, Caroline Kimutai, Anna Gibson, Miao Yao o Fabiola Conti quieren dar el golpe definitivo. El caso de Sara Alonso merece atención especial: la española ya sabe lo que es ganar en el circuito y en 2025 volvió a demostrar, incluso condicionada por las lesiones, que tiene nivel para pelear por todo.

Nuevos nombres y más premios

El curso también dejará espacio para las caras nuevas. Fabián Venero, Iu Net, Isacco Costa, Lucija Krkoc y Barbora Bukovan llegan con plaza élite y con el impulso de una Gran Final 2025 que les colocó en el radar. A eso se suma una nómina de invitados de lujo encabezada por Kilian Jornet, que volverá a competir en Zegama y Sierre-Zinal, dos escenarios ligados a su leyenda. También estará Tove Alexandersson, otra figura total de la resistencia.

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Las GTWS estrenarán en 2026 segmentos de subida, bajada y sprint con puntos de bonificación, una innovación que añade estrategia pura a cada carrera. Además, nacerá por primera vez una clasificación por equipos, y el circuito elevará un 45% los premios en metálico, hasta alcanzar 451.320 euros, con 30.000 euros para cada ganador de la general. Más nivel, más táctica y más dinero. La cuenta atrás ya está en marcha. Nos vemos en Zegama.