Zegama arranca con el Kilómetro Vertical: Torrella e Irigoyen van a por los récords de Cardona y Orgué

La Zegama-Aizkorri no espera al domingo para ofrecer espectáculo. Este viernes 15 de mayo, a las 16:00 horas, arranca la XI edición del Kilómetro Vertical, la prueba que abre el fin de semana más importante del trail running español y que sube sin contemplaciones desde el centro de Zegama hasta la cima del Iraule, a 1.520 metros de altitud. Tres kilómetros de recorrido, 1.015 metros de desnivel positivo y un crono que no perdona.

Los 250 participantes inscritos tienen dos nombres propios en la cabeza. Jan Torrella parte como gran favorito en la categoría masculina, con un nivel más que acreditado en las pruebas de kilómetro vertical del circuito europeo. En femenino, Naiara Irigoyen llega como vigente campeona de la prueba y con la motivación extra de defender el título en casa, en una edición especialmente cargada de simbolismo por el 25 aniversario de la maratón.

El gran aliciente de la jornada es el estado de los récords, aunque la meteorología puede cambiar el guión. Las previsiones para este jueves apuntan a más de 26 litros/m2 de lluvia en la zona, lo que llegará al viernes con el terreno saturado y el sendero hacia el Iraule convertido en un escenario muy distinto al de los días secos. La salida está prevista a las 16:00 horas, cuando la previsión marca 12 grados y nubes, con la lluvia más intensa ya pasada. Si el terreno ha drenado lo suficiente, la subida será viable. Si no, los tiempos quedarán lejos de las marcas.

Oriol Cardona tiene el récord masculino

Oriol Cardona estableció la marca masculina en 32:59 en 2022 en un día de condiciones óptimas. El femenino de Laura Orgué data de 2017 con 41:40, la plusmarca más longeva de las dos y, en condiciones favorables, la más vulnerable. Con el terreno seco, Torrella e Irigoyen tienen nivel para ir a por ambas referencias. Con barro en las laderas del Iraule, la prudencia manda y el crono pasa a un segundo plano.

El Kilómetro Vertical es también el aperitivo perfecto para tomar la temperatura al fin de semana. Las sensaciones de Torrella e Irigoyen este viernes serán una primera señal de lo que puede pasar el domingo, cuando los 583 corredores de la maratón tomen la salida en la plaza de Zegama para la edición del 25 aniversario, con una previsión que mejora considerablemente: 17 grados a las 14:00 horas y solo 3,8 milímetros de lluvia previstos, la jornada más seca de todo el fin de semana.