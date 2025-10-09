Zegama Aizkorri 2026 ya tiene fecha: la maratón más mítica cumple 25 años y define su calendario

La Zegama-Aizkorri volverá a convertir el corazón de Euskadi en un santuario del trail el próximo 17 de mayo de 2026. La que muchos consideran la maratón de montaña más emblemática del planeta celebrará su 25ª edición entre el fervor de miles de aficionados y un ambiente único, donde cada metro de sendero se vive como una fiesta popular. La organización ya ha confirmado las fechas clave de inscripciones y sorteo de dorsales, dando el pistoletazo de salida a un año muy especial para la historia de la carrera.

El período de preinscripción para la Zegama-Aizkorri 2026 se abrirá el 12 de enero a las 12:00 horas a través de la plataforma Kronoak.com, y permanecerá activo hasta el 23 de enero. Como cada año, el proceso permitirá a miles de corredores de todo el mundo optar a una de las 225 codiciadas plazas disponibles por sorteo. A partir de ahí, la organización repartirá los dorsales según tres vías: el cupo general, los corredores locales y los atletas con dorsal directo por haber completado todas las ediciones anteriores o acreditado tiempos destacados.

El sorteo oficial de dorsales para todas las pruebas (maratón, kilómetro vertical y junior trail) tendrá lugar el 20 de febrero, un momento esperado con tanta emoción como la propia carrera. Ese día se conocerán los nombres de quienes volverán a vivir el rugido de Sancti-Spiritu, uno de los puntos más icónicos y emocionantes del recorrido, donde la multitud crea una atmósfera que ha hecho legendaria a esta prueba.

El programa deportivo se completará con dos eventos previos: el 12º Zegama-Aizkorri Kilómetro Vertical, que se disputará el 15 de mayo, y la 15ª Zegama-Aizkorri Junior Trail, para corredores de entre 16 y 18 años, que se celebrará el mismo día que la maratón, el 17 de mayo.

Lo que empezó hace un cuarto de siglo como una maratón de montaña en el corazón del País Vasco se ha convertido en una cita de culto dentro del calendario internacional de trail. La prueba forma parte de la Golden Trail World Series, el circuito más prestigioso del planeta, y año tras año reúne a los mejores especialistas del mundo en un recorrido tan exigente como mágico.

Fechas clave Zegama-Aizkorri 2026 12 de enero: apertura de preinscripciones (maratón)

apertura de preinscripciones (maratón) 26 de enero: apertura de preinscripciones (KV y Junior Trail)

apertura de preinscripciones (KV y Junior Trail) 20 de febrero: sorteo de dorsales

sorteo de dorsales 15 de mayo: Kilómetro Vertical

Kilómetro Vertical 17 de mayo: Maratón y Junior Trail

En 2025, los vencedores fueron la donostiarra Sara Alonso, que firmó una actuación memorable con 4h27:25, y el marroquí Elhousine Elazzaoui, que paró el crono en 3h43:28. Ambos demostraron que la combinación de talento, estrategia y conexión con el público puede mover montañas, literalmente. En 2026, recogerán el testigo los nuevos aspirantes al mito, en una edición que promete récords de emoción y participación.

La cuenta atrás para Zegama 2026 ya ha comenzado. Y aunque solo unos pocos tendrán la fortuna de correrla, miles volverán a vivirla, al borde del barro, el sudor y la emoción. Porque como repiten en el pueblo cada año, “Zegama es Zegama”.