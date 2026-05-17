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TRAIL
Zegama Aizkorri 2026, en directo hoy: sigue la carrera con Kilian Jornet y Sara Alonso online y en vivo
Te contamos todo lo que suceda en el maratón de montaña más famoso del continente europeo
Sigue en directo y online la Zegama Aizkorri 2026 con la participación de nombres ilustres como Kilian Jornet, Manu Merillas, Sara Alonso o Tove Alexandersson, entre otros grandes nombres del trail internacional.
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