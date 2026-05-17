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Zegama Aizkorri 2026, en directo hoy: sigue la carrera con Kilian Jornet y Sara Alonso online y en vivo

Te contamos todo lo que suceda en el maratón de montaña más famoso del continente europeo

Kilian Jornet, durante su última participación en Zegama

Kilian Jornet, durante su última participación en Zegama / ©Igor Quijano

David Boti

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Barcelona

Sigue en directo y online la Zegama Aizkorri 2026 con la participación de nombres ilustres como Kilian Jornet, Manu Merillas, Sara Alonso o Tove Alexandersson, entre otros grandes nombres del trail internacional.

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