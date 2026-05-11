Zegama abre la temporada más ambiciosa de las Golden Trail World Series: ocho marcas, una clasificación por equipos y 451.000 euros

El trail de alto nivel lleva años creciendo como espectáculo, pero las Golden Trail World Series acaban de dar un salto de categoría. Este domingo 17 de mayo, Zegama-Aizkorri celebra su 25 aniversario y da el pistoletazo de salida a una temporada que promete ser la más competitiva y mediática de la historia del circuito.

La gran novedad de 2026 es estructural: por primera vez, las GTWS incorporan una clasificación por equipos. Ocho marcas internacionales —Salomon, Brooks, ASICS, Nike ACG, New Balance, Run2Gether On Trail, Kailas Fuga y Scott— competirán de forma colectiva durante toda la temporada. El sistema funciona sumando las posiciones de los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres de cada equipo en cada carrera. Cuanto menor sea ese total, mejor la clasificación. El ranking final se calcula con los cuatro mejores resultados de la temporada más la Gran Final.

Salomon arranca como favorita con la plantilla más profunda: Tove Alexandersson, Rémi Bonnet y Sophia Laukli son solo la punta del iceberg de un equipo que puede pelear por victorias en cada prueba del calendario. Run2Gether On Trail, con el bloque keniano liderado por Patrick Kipngeno y Philemon Kiriago —segundo y tercero en la general de 2025—, se perfila como la principal amenaza colectiva.

Tove Alexandersson, durante la carrera / SALOMON

Brooks presenta uno de los equipos más equilibrados, con Anna Gibson, Roberto Delorenzi y Taylor Stack, mientras que ASICS acumula talento individual con Maude Mathys y Sara Alonso, vigente campeona de Zegama.

Un nuevo sistema de puntuación y un 50% más de premios

Más allá de los equipos, el circuito también renueva su sistema de puntuación individual. En 2026 se incorporan segmentos de subida, bajada y sprint con puntos extra para la clasificación general: los cinco primeros de cada segmento acumulan entre 2 y 10 puntos.

Además, cada atleta contará sus cuatro mejores resultados de siete carreras, más la Gran Final, donde se pone en juego el triple de puntos que en una prueba regular. La puntuación máxima posible es de 1.250 puntos.

La bolsa de premios de 2026 alcanza los 451.000 euros, un 50% más que la temporada anterior, con 30.000 euros para los ganadores de la clasificación general masculina y femenina. Un dato que refleja la apuesta del circuito por profesionalizar aún más un deporte que lleva años ganando seguidores en toda Europa.

La primera cita, Zegama-Aizkorri, promete una batalla de alto nivel. Los campeones defensores Elhousine Elazzaoui y Sara Alonso se enfrentan a rivales de primer orden: Kilian Jornet, Manuel Merillas y Rémi Bonnet en masculino; Tove Alexandersson, Judith Wyder y Malen Osa en femenino.

La carrera se emitirá en streaming a través del canal de Youtube de Zegama y, además, se retransmitirá en directo a través de HBO Max, Eurosport y TNT Sports.