Las zapatillas "para todo" existen: Nike lanza las ACG Pegasus Trail con ReactX y más agarre

Nike vuelve a mover ficha en el tablero del trail running con un mensaje claro: menos cambios de zapatillas y más kilómetros, pase lo que pase. Las nuevas ACG Pegasus Trail nacen con esa ambición de “una para todo”: mantener el ADN fiable de las Pegasus de asfalto y añadirle innovaciones específicas para correr fuera del circuito, del pavimento a la tierra, de la gravilla al sendero.

La marca las define como las más versátiles de la línea de trail running de ACG, y no es una frase al azar. El proyecto se ha desarrollado en cooperación con atletas que entrenan a diario y con el All Conditions Racing Department, el equipo de élite de la casa para la montaña. Entre ellos destaca Lauren Gregory, campeona de la final de las Golden Trail World Series 2025, que lo resume sin rodeos: "Las Pegasus Trail son el modelo más completo de ACG. Son reactivas y cómodas. Yo me las pongo para todo, en cualquier tipo de condiciones: para senderos de tierra, gravilla o superficies pavimentadas, o mezclando todo a la vez".

En el corazón del modelo aparece una mediasuela de espuma ReactX, pensada para ofrecer una pisada confortable con un retorno de energía más reactivo, algo clave cuando el entrenamiento alterna superficies y ritmos. La otra gran pata está abajo: suela exterior renovada y nueva goma Nike All Terrain Compound 2.0, con el foco puesto en mejorar la tracción, especialmente en terreno mojado. A eso se suma una horma específica para trail con puntera más amplia y más espacio en la plantilla, una decisión que apunta directamente a quienes alargan el día con tiradas largas y quieren que el pie respire (y se expanda) sin pelearse con la zapatilla.

En el upper, Nike apuesta por una malla Engineered Mesh transpirable y de secado rápido, diseñada para conservar la frescura y proteger de la humedad. La envoltura de goma en la puntera añade ese plus de durabilidad que se agradece cuando el camino se llena de piedras, raíces o roces inevitables.

El lanzamiento llega con un primer colorway con personalidad, Jade Horizon, inspirado en tonos orgánicos asociados al roble blanco de Oregón y los arbustos manzanita: resistencia y adaptación como concepto estético… y como declaración de intenciones. Brenden McAleese, director de ACG Footwear, lo explica así: "Partiendo de las Pegasus originales, nos propusimos crear las zapatillas de trail más versátiles nunca vistas. Preparadas para afrontar senderos de tierra, grava o asfalto".

Las ACG Pegasus Trail se presentan en paralelo a las Nike Pegasus 42 para asfalto y se integran en una familia ACG que ya presume de nombres propios como ACG Ultrafly o ACG Zegama. Disponibilidad: llegarán en abril a nike.com y tiendas seleccionadas. Para el runner que mezcla ciudad y montaña en la misma semana, el planteamiento es tentador: calzarse y salir, sin límites y sin excusas.