Guide 19, la apuesta de Saucony para el entrenamiento diario: confort, estabilidad y durabilidad

Saucony mueve ficha en su categoría de zapatillas con soporte con la llegada de las nuevas Guide 19, un modelo que apunta directo al corredor que quiere entrenar a diario con una sensación de mucha amortiguación, protección constante y estabilidad sin rigideces.

La principal novedad está en la mediasuela. La espuma PWRRUN estrena formulación para ser más ligera, más blanda y más reactiva, una combinación que busca una pisada más viva sin perder el control que se le pide a una zapatilla de soporte.

Más comodidad en rodajes largos y un punto extra de respuesta cuando el ritmo se anima, sin que la zapatilla “flanee” en la fase de apoyo.

Así lucen las Guide 19 / SAUCONY

Otro cambio importante llega con la tecnología CenterPath. Saucony ensancha la plataforma y suma laterales elevados que envuelven el pie y lo guían de forma natural durante la transición.

Características y especificaciones: Uso recomendado: entrenamiento diario

entrenamiento diario Drop : 6 mm (35/29 mm)

: 6 mm (35/29 mm) Peso : hombre 275 gramos y mujer 252 gramos

: hombre 275 gramos y mujer 252 gramos Tallas: hombre de 40 EUR a 51.5 EUR y mujer de 35.5 EUR a 44.5 EUR

No es un soporte invasivo, sino una ayuda para mantener la trayectoria de la zancada y aportar confort y seguridad cuando se acumulan kilómetros y la técnica se resiente.

En la parte de abajo, la Guide 19 también gana argumentos. La suela se ha rediseñado con mayor cobertura de goma en las zonas de mayor impacto, reforzando la resistencia al desgaste.

Así es la suela de la Guide 19 / SAUCONY

Y arriba, el upper premium apuesta por un mesh técnico elástico y transpirable, pensado para un ajuste cómodo y versátil, ideal para el uso diario.

El upper de las Guide 19 / SAUCONY

En cifras, la Saucony Guide 19 mantiene un enfoque claro de entrenamiento de día a día con un drop de 6 mm (35/29 mm) y un peso de 275 g en hombre y 252 g en mujer.

En cuanto a las tallas disponibles en España, está disponible en tallas desde 40 a 51,5 EU (hombre) y 35,5 a 44,5 EU (mujer).

Además, suma un punto cada vez más decisivo: es totalmente vegana y está fabricada con materiales reciclados. Una actualización con mensaje claro: rodar más cómodo, más protegido y con un soporte que acompaña, no que manda.