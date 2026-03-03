Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RUNNING

Guide 19, la apuesta de Saucony para el entrenamiento diario: confort, estabilidad y durabilidad

La marca actualiza su zapatilla de entrenamiento diario con una nueva espuma PWRRUN, la geometría CenterPath y una suela más resistente para mantener la pisada estable y protegida

Las Saucony Guide 19 llegan al mercado

Las Saucony Guide 19 llegan al mercado / SAUCONY

David Boti

David Boti

Barcelona

Saucony mueve ficha en su categoría de zapatillas con soporte con la llegada de las nuevas Guide 19, un modelo que apunta directo al corredor que quiere entrenar a diario con una sensación de mucha amortiguación, protección constante y estabilidad sin rigideces.

La principal novedad está en la mediasuela. La espuma PWRRUN estrena formulación para ser más ligera, más blanda y más reactiva, una combinación que busca una pisada más viva sin perder el control que se le pide a una zapatilla de soporte.

Más comodidad en rodajes largos y un punto extra de respuesta cuando el ritmo se anima, sin que la zapatilla “flanee” en la fase de apoyo.

Así lucen las Guide 19

Así lucen las Guide 19 / SAUCONY

Otro cambio importante llega con la tecnología CenterPath. Saucony ensancha la plataforma y suma laterales elevados que envuelven el pie y lo guían de forma natural durante la transición.

Características y especificaciones:

  • Uso recomendado: entrenamiento diario 
  • Drop: 6 mm (35/29 mm) 
  • Peso: hombre 275 gramos y mujer 252 gramos 
  • Tallas: hombre de 40 EUR a 51.5 EUR y mujer de 35.5 EUR a 44.5 EUR 

No es un soporte invasivo, sino una ayuda para mantener la trayectoria de la zancada y aportar confort y seguridad cuando se acumulan kilómetros y la técnica se resiente.

En la parte de abajo, la Guide 19 también gana argumentos. La suela se ha rediseñado con mayor cobertura de goma en las zonas de mayor impacto, reforzando la resistencia al desgaste.

Así es la suela de la Guide 19

Así es la suela de la Guide 19 / SAUCONY

Y arriba, el upper premium apuesta por un mesh técnico elástico y transpirable, pensado para un ajuste cómodo y versátil, ideal para el uso diario.

El upper de las Guide 19

El upper de las Guide 19 / SAUCONY

En cifras, la Saucony Guide 19 mantiene un enfoque claro de entrenamiento de día a día con un drop de 6 mm (35/29 mm) y un peso de 275 g en hombre y 252 g en mujer.

En cuanto a las tallas disponibles en España, está disponible en tallas desde 40 a 51,5 EU (hombre) y 35,5 a 44,5 EU (mujer).

Además, suma un punto cada vez más decisivo: es totalmente vegana y está fabricada con materiales reciclados. Una actualización con mensaje claro: rodar más cómodo, más protegido y con un soporte que acompaña, no que manda.

