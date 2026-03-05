La zapatilla de maratón más ambiciosa de KIPRUN: placa de carbono y upper 3D sin costuras

KIPRUN vuelve a tocar la puerta del segmento más exigente del running: el de las zapatillas pensadas para correr rápido cuando el reloj aprieta y las piernas negocian.

Este 3 de marzo de 2026, la marca de Decathlon anunció la KIPRUN KIPSTORM ELITE, un modelo que nace como evolución natural tras el ciclo de la KD900X LD+ y con una idea clara: llevar el rendimiento de maratón un paso más allá sin convertir la experiencia en un ejercicio de supervivencia.

La frase que mejor resume el cambio de enfoque la firma Florian Gaborit, ingeniero de calzado en KIPRUN: "La KD900X LD+ fue concebida para el escenario olímpico, pero la KIPSTORM ELITE está pensada para todos los que persiguen su propia línea de meta". Y remata: "Hemos mejorado la sensación de dinamismo, el confort y el ajuste, sin renunciar a la eficiencia". Traducido al lenguaje del corredor: menos concesiones en el día a día, sin perder ese punto de "zapatilla de carrera" que marca diferencias.

El desarrollo, según la marca, se apoya en un proceso con mucha trastienda de laboratorio y mucha pista real: tests a ciegas en París, estudios de economía de carrera en Besançon y feedback en competición con atletas como Paul Chelimo, Edward Cheserek, Yohan Kowal y Timothy Kibet. La conclusión fue pragmática: más retorno de energía, menos fatiga y un ajuste más fino. La promesa cuantificada llega con un dato que llama la atención en un mercado donde todo se mide al milímetro: +13% de mejora en dinamismo y 10 gramos menos frente a la KD900X LD+.

¿Dónde se gana ese margen? El corazón está en una media suela de doble densidad que mezcla una estructura tipo cupsole de TPU alifático (A-TPU) orientada a controlar la deformación y aportar estabilidad, con un inserto de PEBA sobre la placa para maximizar amortiguación y propulsión. La marca desgrana incluso densidades (A-TPU 0,11 y PEBA 0,10), un nivel de detalle que apunta a lo que buscan las superzapatillas actuales: rebote sí, pero sin que la pisada se vuelva ingobernable cuando el cuerpo se descentra en el kilómetro 35.

El segundo pilar es una placa de carbono rediseñada con estructura patentada. La clave está en ampliar lateralmente la placa para mejorar estabilidad y rigidez, reducir la flexión metatarsal y optimizar la economía de carrera. El objetivo es claro: más impulso hacia delante con menos pérdida de energía en cada zancada.

Y si la competición pide rendimiento, el maratón exige algo igual de importante: que el pie llegue vivo al final. Ahí entra el upper 3D knit construido como una única pieza, sin costuras, integrando malla, collar y lengüeta. La lengüeta fija y unos cordones con textura tipo mariposa buscan repartir presión y evitar puntos de fricción. Además, una plantilla con inserto de 3 mm de SCF M-TPU promete amortiguación constante sin caer en una blandura que comprometa la estabilidad.

En ficha técnica, la KIPSTORM ELITE se presenta con argumentos de gama alta: 216 g en talla EU 42 masculina (185 g en EU 38 femenina), 39 mm en talón y 34 mm en antepié, drop de 5 mm y tallas EU 40-47 (H) y EU 36-42 (M). La geometría del talón también se afina con un bisel de 64 mm para aterrizajes más suaves y transiciones rápidas, otra innovación que la marca sitúa bajo patente.

El precio, en la línea de una superzapatilla de carbono, queda fijado en 219,99 euros en Decathlon. Y el cierre llega con un mensaje potente: los atletas élite que la probaron prefirieron la ELITE frente a la KD900X LD+, y ante la pregunta de si competirían con ella en 2026, el 100% respondió que sí.

En un mercado saturado de promesas, KIPRUN apuesta por una idea que suena sencilla, pero no lo es: hacer más accesible el rendimiento de alto nivel sin olvidarse del confort real que pide un maratón.