La zapatilla que llevó a Adidas a romper las dos horas en maratón llega al trail y a la UTMB en Chamonix

Adidas presenta la Agravic Speed Ultra Evo, su zapatilla de trail running para competición más avanzada, inspirada en la Adizero Adios Pro Evo 3, el modelo con el que se corrió el primer maratón por debajo de las dos horas, y rediseñada para responder a las exigencias específicas de las carreras de montaña.

Basada en la innovación que ha batido récords en el running de asfalto, la Agravic Speed Ultra Evo traslada las tecnologías de competición más rápidas de adidas a una zapatilla creada específicamente para los senderos. Con un peso medio de 250 gramos, aproximadamente un 5% más ligera que la Agravic Speed Ultra 2, se convierte en la zapatilla de trail running más rápida jamás creada por la marca, ofreciendo más de un 10% de retorno de energía adicional y una mejora del 1% en la economía de carrera, pese a incorporar una altura de suela mayor, de 39 mm en el talón y 33 mm en el antepié.

Así se ve la suela de la Agravic Speed Ultra Evo / ADIDAS

Desarrollada a lo largo de varios años mediante un programa de colaboración con 13 atletas, la Agravic Speed Ultra Evo combina la experiencia de diseñadores, ingenieros y deportistas de élite de adidas en cada una de las decisiones clave de diseño. Cada prototipo fue perfeccionado mediante pruebas de laboratorio y competiciones reales, garantizando que las mejoras de rendimiento demostradas científicamente se traduzcan en la confianza que los atletas necesitan para descender, ascender y rendir al máximo en los senderos.

"El trail running exige mucho más de una zapatilla. Nuestro reto consistía en encontrar el equilibrio entre velocidad, estabilidad y confianza, y eso es exactamente lo que la Agravic Speed Ultra Evo ha sido diseñada para ofrecer", explica Korbinian Lehner, Senior Manager Footwear Innovation de adidas.

La Agravic Speed Ultra Evo, testada por atletas de élite / ADIDAS

Entre las principales innovaciones del producto destaca la tecnología Dual ENERGYRIM, inspirada en la innovación introducida por primera vez en la Evo 3, que permite que cada lado de la zapatilla se mueva de forma independiente, proporcionando mayor adaptabilidad en terrenos irregulares, estabilidad mejorada y un 10% más de retorno de energía que la Agravic Speed Ultra 2. La resistente mediasuela LIGHTSTRIKE PRO moldeada maximiza la cantidad de espuma funcional bajo el pie, permitiendo una deformación un 15% mayor sin comprometer la estabilidad, combinada con una geometría rocker optimizada y una plataforma de aterrizaje ajustada que proporciona transiciones más fluidas.

El upper incorpora además un tejido de ingeniería suave con elasticidad unidireccional, un cuello integrado de protección contra residuos y costuras minimizadas para crear un ajuste tipo segunda piel, garantizando sujeción, comodidad en largas distancias y protección frente a los elementos del terreno.

La familia Agravic Speed Ultra no llega de la nada. El modelo original, presentado en 2024, se convirtió rápidamente en una referencia dentro del segmento de las superzapatillas de trail, acumulando más de 30 victorias en pruebas de primer nivel como la UTMB CCC, la Transgrancanaria o la MIUT 85K. Sus prototipos ya habían demostrado su potencial antes incluso de salir al mercado: Ruth Croft se impuso en la Western States 100 de 2022 con una versión de pruebas, marcando el tercer mejor tiempo de la historia de la carrera, y Tom Evans repitió la hazaña en 2023 con el cuarto mejor registro jamás conseguido en la prueba californiana.

Los rostros reconocidos en Chamonix

El equipo internacional de adidas Terrex que competirá durante la semana grande de la UTMB reúne a algunos de los nombres más fuertes del calendario. En categoría femenina destaca Ruth Croft, defensora del título en la UTMB tras su victoria en 2025, año en el que completó la triple corona OCC, CCC y UTMB, una hazaña que solo ella y Xavier Thévenard, en categoría masculina, han logrado hasta la fecha. Junto a ella corren Toni McCann, favorita en la CCC tras proclamarse campeona de esa misma prueba en 2024, y Emily Hawgood, una de las corredoras que este año afronta el doblete Western States más UTMB, tras finalizar cuarta en la prueba californiana este verano.

En el lado masculino, el equipo cuenta con Petter Engdahl, uno de los favoritos top 5 en la OCC y poseedor del récord del recorrido de la CCC, establecido en 9 horas y 53 minutos en 2022, y Daniel Jones, principal favorito en la CCC tras su cuarta posición en 2024. Por parte española, la representación recae en Pablo Villa, uno de los corredores de montaña más consolidados del país, ganador de la TDS y habitual entre los nombres a seguir en las grandes citas del calendario internacional.

Salen a la venta el 25 de agosto en cantidad limitada

La adidas Agravic Speed Ultra Evo estará disponible a partir del 25 de agosto en cantidades muy limitadas durante la UTMB Mont Blanc, en Snell Sports, Ravanel y el UTMB Village de Chamonix, con un precio de 500 euros.

Además, habrá un número muy limitado de pares adicionales disponibles en determinados eventos a lo largo del año.