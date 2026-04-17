Ni zancadas ni sentadillas: expertos en yoga coinciden en el mejor ejercicio para la cadera

Conforme pasan los años, es esencial mantener en forma el propio cuerpo no solo como estrategia para mejorar nuestra longevidad, sino por el hecho de que es algo esencial a la hora de prevenir lesiones.

Y, precisamente, una de las que más se sufren a ciertas edades tiene que ver con aquellas que se generan por la tensión acumulada en las caderas. De esta manera, ¿qué ejercicios se pueden hacer para liberarla?

En este mismo sentido, los expertos en yoga coinciden que la actividad física necesaria para lograrlo no tiene tanto que ver con ejercicios de fuerza como sentadillas o zancadas, sino otros de índole diferente.

Efectivamente, de ciertos estiramientos que se pueden llevar a cabo a través de varias posturas típicas del yoga; yendo de menos a más avanzadas y, por tanto, de menos a más efectivas en general.

Lo bueno de estas últimas es que se pueden practicar en cualquier lugar y son bastante accesibles: basta con que dispongas de una esterilla a mano y de voluntad suficiente como para practicarlas de forma frecuente. La lista de posturas recomendadas es la siguiente:

El lagarto

El gorrión

Estiramiento ancho de pierna

Sentadilla de Yogui

Hip 90/90

No obstante, hay que recalcar la importancia de comprender los movimientos a la perfección con el objetivo de ejecutar estas posturas de modo correcto con el objetivo de sacarles el máximo partido posible en términos de rendimiento.

Y es que estas cinco posturas se corresponden con un set de ejercicios que puedes tener a mano y llevar a cabo en cualquier sitio de cara a mejorar tu flexibilidad y movilidad y, sobre todo, prevenir lesiones futuras.