De YouTube a HBO Max: el salto de Zegama a la televisión de pago que dividió a la comunidad del trail

La 25ª edición de la Zegama Aizkorri lo tenía todo para ser una fiesta redonda. El aniversario, el récord femenino de Tove Alexandersson, el doblete de Elhousine Elazzaoui. Pero durante toda la mañana del pasado domingo 17 de mayo, mientras se disputaba la carrera en los montes de Gipuzkoa, otra conversación corría en paralelo en foros y redes sociales: la Zegama ya no se podía seguir como en ediciones anteriores.

El canal oficial de YouTube de la prueba, que durante años había sido la ventana gratuita y global a la carrera con comentaristas como Albert Jorquera esta vez no emitió. Y encontrar una alternativa comparable no fue sencillo.

La respuesta no está en Zegama. La organización de la prueba cedió sus derechos al circuito internacional Golden Trail World Series (GTWS), el calendario de élite que agrupa las carreras de montaña más importantes del mundo. Y fueron las GTWS quienes firmaron un acuerdo multianual con Warner Bros Discovery Sports para ceder los derechos de producción, distribución internacional y emisión de todo el circuito al gigante mediático estadounidense. Los términos económicos del acuerdo no son públicos, pero sus consecuencias las notó cualquiera que intentara seguir la carrera el domingo desde casa con la misma experiencia de siempre.

Kilian Jornet, durante la subida al Aizkorri / IGOR QUIJANO

Warner Bros es el resultado de la fusión en 2022 de WarnerMedia —propietaria de HBO, CNN y los estudios Warner Bros.— con Discovery, Inc. Entre sus subsidiarias figura Eurosport, uno de los canales deportivos de referencia en Europa.

Cuando las Golden firmaron con WBD, pusieron los derechos de la Zegama bajo el mismo paraguas corporativo que controla HBO Max, TNT Sports, discovery+ y Eurosport simultáneamente. La decisión sobre dónde y cómo emitir dejó de depender de nadie en el País Vasco.

El mapa de emisión del domingo

Fuentes consultadas por Sport confirman que las Golden cedieron los derechos de emisión en España tanto a RTVE como a EITB, lo que permitió que la carrera pudiera seguirse en abierto. Pero la experiencia fue muy distinta según la vía elegida.

ETB2 emitió la prueba desde las 8:45 horas con cobertura completa y comentaristas en euskera. La retransmisión alcanzó los 155.000 espectadores de audiencia acumulada en Euskadi y su área de influencia, con un 22,8% de cuota de pantalla que se elevó hasta el 36,6% entre el público euskaldun. Un resultado que refleja el arraigo de la carrera en su territorio, y también que quien tenía acceso a ETB y entendía el euskera estaba bien servido.

Para el resto, la opción gratuita fue RTVE Play. Teledeporte derivó la señal a la plataforma pública, accesible sin registro y sin coste, pero sin comentaristas en castellano. Solo sonido ambiente como hacen habitualmente con otros deportes cuando no hay capacidad de asignar recursos. Esa fue la opción que permitió cumplir con el compromiso de emisión en abierto.

Sara Alonso y Malen Osa, en la meta de Zegama / ROGER SALANOVA

Quienes quisieron algo más con comentaristas, narrativa y la producción que hacía de la Zegama un evento televisivo tuvieron que pagar. Las GTWS confirmaron días antes que la retransmisión completa estaría disponible en Eurosport y HBO Max. Eurosport, además, no emitió la prueba en su canal de televisión 2 a la hora prevista (10:30 horas CEST) sino que se pudo ver a través de su aplicación integrada en HBO Max, disponible por algo más de 20 euros al mes.

Una producción con condiciones difíciles

Detrás de las imágenes que llegaron a todos esos canales estaba Evasión TV, la productora habitual de las grandes retransmisiones de trail running en España, encargada de nuevo por las GTWS. Fuentes de la productora consultadas por Sport reconocen que la jornada presentó dificultades técnicas importantes: problemas de cobertura en varios tramos del recorrido, especialmente en los primeros kilómetros y en el tramo final, agravados por la saturación de la red móvil provocada por el volumen extraordinario de público congregado a lo largo del trayecto. El resultado fue que la señal no estuvo disponible desde el pistoletazo de salida, algo que no respondió a ninguna decisión editorial sino a las condiciones del terreno.

Elhousine Elazzaoui subiendo Sancti Spiritu / ROGER SALANOVA

El malestar en redes durante la mañana del domingo fue inmediato y sostenido. Pero entender por qué se ha llegado a este modelo obliga a mirar más lejos.

El camino a los Juegos de Brisbane 2032

El objetivo de Wanrner, a largo plazo, es posicionar el trail running como deporte televisivo de primer nivel de cara su posible presencai a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, para los que WBD ya posee los derechos de emisión olímpica en Europa. Construir ahora una audiencia de pago, consolidar el producto y elevar los estándares de producción son pasos previos en esa hoja de ruta.

La lógica es comprensible desde el punto de vista de la industria. El trail running ha crecido exponencialmente y sus principales actores quieren que ese crecimiento tenga valor comercial. El coste, por ahora, lo asume el aficionado que durante años siguió la Zegama de forma gratuita y completa, con comentaristas que conocía y una señal que nunca fallaba en YouTube, y que ahora debe elegir entre una experiencia en abierto lejos de lo habitual en años anteriores o pagar por la que recuerda.

Ninguna de las partes han emitido ningún comunicado sobre todo lo sucedido en Zegama (ni tampoco lo harán) y el circuito de las Golden ya mira a la segunda para de su calendario: el Lago di Ledro, este fin de semana. El debate sobre el modelo, sin embargo, no ha terminado. La pregunta que quedó flotando el domingo en la comunidad del trail es la misma que seguirá ahí la próxima vez: ¿hacia dónde el trail running como producto?, ¿cuánto vale ver correr a los mejores del mundo? ¿es lógico ir hacia un modelo más de pago?