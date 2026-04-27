Ni yoga ni pilates: este es el mejor ejercicio para mayores de 65 con dolor en las piernas

Entre los problemas más habituales relacionados con personas mayores encontramos dolor, rigidez o falta de movilidad, motivo por el que estas tienden a buscar ejercicios suaves que no compliquen aún más la situación.

Y aunque disciplinas como el yoga o el pilates suelen ser las más recomendadas, existe una alternativa que gana cada vez un mayor protagonismo entre la población senior: la natación.

Si hablamos de la natación, esta disciplina destaca como uno de los ejercicios más completos y seguros para mayores de 65 años. Su principal ventaja es el entorno acuático, que reduce el peso corporal, y por tanto, la presión que ejercemos sobre articulaciones como rodillas, caderas o tobillos. Podrás moverte con mayor libertad, sin tanto dolor.

Además, el agua ofrece una resistencia natural que activa los músculos sin necesidad de impacto. Cada movimiento de piernas trabaja zonas clave como cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas, fortaleciendo sin recargar.

Una persona mayor en el agua / SPORT.es

Otro de sus grandes beneficios es la mejora de la circulación. Al nadar, el cuerpo se mantiene en posición horizontal, facilitando el retorno venoso y reduciendo la hinchazón y la sensación de pesadez en las piernas.

También contribuye a mejorar el equilibrio y la coordinación, dos aspectos fundamentales para prevenir caídas en personas mayores.

Si llevas tiempo sin hacer ejercicio, es evidente que vas a tener que comenzar poco a poco. Y para ello, nada mejor que las clases de gimnasia acuática o natación adaptada, una excelente opción ya que están diseñadas para respetar las limitaciones físicas y evitar riesgos.

Lo ideal es comenzar con sesiones de 15 o 20 minutos, dos veces por semana e ir aumentando la intensidad progresivamente. Contar con el equipo adecuado, y si es posible, con la supervisión de un profesional, termina de garantizar una experiencia segura.

Más allá de entrenamientos exigentes, la natación termina demostrando que puedes cuidar tus piernas, mejorar la movilidad y ganar en calidad de vida sin un gran esfuerzo detrás.