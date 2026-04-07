Ni yoga ni pilates: María Mainez, experta en fitness, desvela el ejercicio ideal para mujeres de más de 50 años

A partir de los 50 años, muchas mujeres notan cambios que van más allá de lo estético: menos energía, grasa abdominal rebelde, posturas encorvadas y riesgo de osteoporosis que acecha con la menopausia. A veces, esto suele tratar de recomponerse con ejercicios de bajo impacto.

María Mainez, entrenadora certificada y referente en fitness femenino, rompe con algunos mitos al afirmar que el antídoto perfecto no es el yoga suave ni el pilates , sino levantar pesas con carga real, acercándose al fallo muscular. ¿Por qué? Lo ha explicado.

Levantar peso como medicina esencial

Mainez explica que la caída de estrógenos acelera la sarcopenia (pérdida muscular) y debilita los huesos, haciendo urgente el entrenamiento de fuerza. Las mujeres deben levantar pesas, y no poco: una mancuerna de 1,5 kg es para rehabilitación, no para construir músculo sano, insiste.

Cada serie de ejercicios envía señales para regenerar tejido, optimizar la postura y elevar la densidad ósea, contrarrestando la debilidad y la grasa visceral. La experta destaca: sin fuerza, el metabolismo se ralentiza, el sueño empeora y la agilidad baja.

Con pesas, gastas más calorías en reposo, duermes mejor y te sientes poderosa. La evidencia científica respalda las palabras de María Mainez: varios ensayos muestran ganancias musculares y óseas en mujeres menopáusicas con 3 sesiones a la semana.

Mujer ejercitando con mancuernas / Libre

El yoga y el pilates son geniales para la flexibilidad, pero no cargan suficiente para la hipertrofia o para mejorar en otros campos básicos. Además, recomienda algunos ejercicios en concreto: sentadillas, peso muerto, press banca y remo, entre 8 y 12 repeticiones cerca del fallo, tres veces a la semana.

Lo mejor es empezar de forma progresiva: usa entre 5 y 10 kilogramos según tu fuerza, realiza los ejercicios de forma correcta para evitar lesiones. En 8 semanas, notarás los brazos más tonificados, un abdomen mucho más plano y una espalda recta.

Noticias relacionadas

Mainez, con clientas de más de 50 años, ve milagros: más colágeno para piel firme, mejor sueño, energía y confianza. Reduce el riesgo de posibles lesiones, quema la grasa abdominal y mejora, en general, la salud.