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Ni hacer yoga ni pilates: este ejercicio es el mejor para mayores de 60 años con problemas en las rodillas

De bajo impacto y apto para casi cualquier nivel físico, esta actividad ayuda a fortalecer las piernas, mejorar la movilidad y reducir la presión sobre las articulaciones

Imagen de una mujer haciendo pilates

Imagen de una mujer haciendo pilates

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Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Con el paso de los años, elegir bien qué tipo de actividad física practicar se vuelve cada vez más importante. Muchas personas buscan ejercicios que les ayuden a mantenerse en forma sin castigar demasiado las articulaciones, especialmente cuando empiezan a aparecer molestias en las rodillas.

La buena noticia es que existen alternativas capaces de mejorar la resistencia, fortalecer la musculatura y cuidar la salud cardiovascular sin generar un impacto excesivo sobre el cuerpo. Más allá de opciones populares como la natación o el pilates, hay una actividad cada vez más recomendada por especialistas por su equilibrio entre eficacia y protección articular.

El mejor ejercicio para mayores de 60 años

No se trata solo de mantenerse activo. Para muchas personas mayores de 60 años, bailar se ha convertido en una forma sencilla de cuidar las articulaciones sin renunciar al movimiento.

A diferencia de otros ejercicios más exigentes, permite trabajar todo el cuerpo de manera progresiva, ayudando a mejorar la movilidad, el equilibrio y la coordinación sin someter las rodillas a un impacto excesivo.

Los especialistas destacan que esta actividad contribuye a fortalecer distintos grupos musculares y favorece una mejor condición física general. Además, el movimiento constante ayuda a estimular la circulación y mantener el corazón activo, algo especialmente importante para prevenir problemas cardiovasculares y controlar la presión arterial.

Mujeres bailando

Mujeres bailando / SPORT

Otra de sus grandes ventajas es que puede adaptarse a cualquier nivel. Desde ritmos tranquilos y pausados hasta sesiones más animadas diseñadas para mayores, existen opciones para todos los gustos y capacidades.

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Esto facilita que cada persona encuentre una modalidad cómoda y disfrutable, aumentando las probabilidades de mantener el hábito a largo plazo.

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